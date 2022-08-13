 

МИД объяснил отход США от «тихой дипломатии» в вопросе обмена заключенными

13.08.2022, 7:45, Новости дня
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Россия и США продолжают вести «тихую дипломатию» по вопросу обмена заключенными, хотя Вашингтон и пытался заработать на этой теме очки для Демократической партии США, сообщил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Дарчиев сообщил, что «тихая дипломатия» продолжается и «должна принести плоды, если, конечно, в Вашингтоне будут строго ей следовать, не скатываясь к пропаганде», передает ТАСС.

Комментируя заявления США в публичном пространстве, Дарчиев сказал, что «остается только развести руками». Он предположил, что речь идет не о «банальном недомыслии». По его мнению, «имела место попытка надавить на нас через шумиху в СМИ».

Дарчиев считает, что власти США хотели «поднабрать пропагандистские очки для правящей Демократической партии в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс». «Делу это не помогает, только мешает», – заверил он.

Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.

В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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