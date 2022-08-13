Министр обороны Польши назвал угрозой стремление Европы к миру

Польша хочет граничить с «независимым государством», а не с Россией, именно поэтому она оказывает вместе с другими странами помощь Украине, заявил глава Минобороны Мариуш Блащак. Польский министр также увидел опасность в желании уставшей от информационного потока Западной Европы как можно скорее завершить конфликт, пишет Polskie Radio.



АР

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна вместе со своими партнёрами помогает Украине, так как хочет граничить с «независимым государством», а не с Россией. Об этом он заявил в ходе конференции доноров для Украины в Копенгагене, пишет Polskie Radio.

Одновременно глава министерства отметил, что задача Польши состоит в сохранении интереса западноевропейских стран к ситуации на Украине, которая по его мнению подверглась нападению со стороны россиян. Блащак также назвал очень хорошей идеей новый формат координации поддержки в адрес Киева.

Польский министр обратил внимание на то, что скоро «Западная Европа, свободный мир, устанет от информации о войне» и «будет стремиться к скорейшему окончанию войны». Именно такое положение дел, по оценкам Блащака, является угрозой для Украины и соседствующими с Россией странами.