 

Во Франции и Португалии продолжают бороться с масштабными пожарами

13.08.2022, 7:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Португалии почти неделю пытаются справиться с огнём в самом крупном охраняемом природном парке страны. Как передаёт NTD, пламя добралось до города Ковильян, потом перекинулось на соседние районы. А во Франции пришлось эвакуировать 10 000 жителей из-за лесных пожаров в Жиронде на юго-западе. Городские власти называют пожар безудержным.

10 000 жителей пришлось эвакуировать из-за лесных пожаров в Жиронде на юго-западе Франции. Огонь уничтожил дома и выжег уже больше 6000 гектаров земли. Пламя тушит тысяча пожарных, с воздуха им помогают самолёты.

Власти Жиронды называют пожар безудержным.

СОТРУДНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Это ожесточённая борьба. Что произойдёт сегодня вечером? Огонь научился нас удивлять, поэтому я не знаю. Огонь закручивался спиралью, как раковина улитки, и возвращался по своим следам. Затем он направился на юг, а потом на север.

Спасатели говорят, что огонь стал похож на живое существо.

СОТРУДНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Он создал собственный ветер, написал свой сюжет и проложил свой маршрут. Теперь он решил двинуться на север двумя основными фронтами.

Власти считают, что причиной нового возгорания стала торфяная почва, которая до сих пор тлеет после предыдущих пожаров.

По всей Франции сейчас десятки очагов возгорания, примерно восемь из них — крупные.

А это Португалия. Здесь пытаются справиться с огнём почти неделю. Горит самый крупный охраняемый природный парк страны. Пламя добралось до города Ковильян, потом перекинулось на соседние районы. Десятки человек эвакуированы. Огонь тушит тысяча пожарных. Задействованы 350 единиц наземной техники и десять воздушной.

Этот парк занимает площадь в 1000 квадратных километров. Здесь находится самая высокая часть одноимённого горного хребта с вершиной Торре — популярное туристическое место.

Португалия, как и другие страны Европы, этим летом пережила несколько волн жары. Июль стал самым жарким за всю историю наблюдений, побив 90-летний рекорд. Почти половина материковой части страны оказалась в состоянии «экстремальной засухи». На остальных территориях засуха просто сильная.

Дата выхода в эфир 11 августа 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11.21 / Москвичи могут купить на ярмарках фермерскую продукцию из более чем 40 регионов

18.01.21 / Латвию лишили права на проведение Чемпионата мира по хоккею 2021 года

01.06.21 / Тимати объяснил свой выбор в финале шоу “Холостяк”: “Катя настоящая”

20.12.21 / Собянин назвал программу реставрации в Москве крупнейшей в мире

11.08.22 / Классика, которая должна быть в каждом гардеробе: с чем сочетать этой весной такие модные кожаные брюки

10.06.21 / От платьев с воланами до наивных украшений: 5 ярких летних трендов

04.08.21 / Оккультные тайны параллели 33

01.07.22 / Мнение: РМ-14. О России. Предательство как неизбежность

17.03.21 / Скандалы: «Кто и сколько дал?»

05.07.22 / Что-то пошло не так – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика