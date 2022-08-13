 

В Совфеде предложили «отрезать интернет-провод» сетевым троллям

13.08.2022, 7:33, Разное
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В Государственной думе прошёл круглый стол «Вызовы цифровой эпохи: борьба с интернет-троллингом», на котором депутаты, сенаторы и чиновники обсудили актуальные проблемы, пришедшие в страну по мере её цифровизации.

Несмотря на то, что основным посылом была необходимость децифровизации России, говорилось также и о менее радикальных сценариях.

По словам сенатора Бориса Глебина, «сетевым трутням или тротням» (дословно) надо просто «отрезать интернет-провод» – точно так же, как неплательщикам за электричество могут отключить его физически.

– Я не понимаю, почему вообще с ними кто-то нянчится. Наследил ты в этой… сети… Пришли двое с кусачками, один интернет-провод отрезал, второй протокол составил и опечатал всё, что можно. Можно даже напряжения туда дать побольше, в этот провод, чтобы все транзисторы и роторы погорели. Вот так надо. И не будет больше такой человек хулиганить, потому что не будет у него больше интернета, – считает 89-летний политик.

Юристы высоко оценили инициативу Глебина – такое отключение не требует проникновения в квартиру, а сетевой кабель, проложенный в подъезде, не является собственностью абонента. В результате закон, если он будет разработан и принят, спровоцирует минимум коллизий и не оставит троллям шансов результативно судиться с государством.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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