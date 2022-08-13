Сенсационное фото НЛО рядом с истребителем, засекреченное 32 года назад

Этот снимок, который называют “Самым впечатляющим фото НЛО”, был сделан в 1990 году в Шотландии и, при попытке опубликовать его в прессе, засекречен на длительный срок. Лишь случайно, благодаря расследованию журналиста, это фото наконец было показано обществу.

В августе 1990 года два молодых повара из отеля городка Питлохри, графство Пертшир, Шотландия, прогуливались по живописным холмам в районе хребта Кайрнгорм после напряженной дневной смены и вдруг увидели в небе то, что приняли за огромный инопланетный корабль.

Объект был ромбовидной формы и неподвижно висел в воздушном пространстве, не издавая никакого звука. Парни так сильно напугались этого зрелища, что побежали в ближайшие кусты и скрылись в зелени.

Они просидели там несколько минут, а объект все еще висел над ними, когда они услышали шум как от реактивного самолета, а затем увидели и сам самолет. По виду он был похож на истребитель “Торнадо”, которые в те годы базировались на местной военной авиабазе Leuchars.

Истребитель пролетел мимо объекта, а потом вернулся назад и облетел его, словно осматривая получше. У одного из очевидцев при себе была фотокамера и он успел сделать шесть снимков НЛО и истребителя, прежде чем странный объект резко взлетел вертикально вверх и исчез высоко в небе.

Шокированные увиденным, но радостные от того, что им удалось сделать фото, парни проявили фотопленку, а затем отправили снимки в редакцию газеты Daily Record, одну из ведущих шотландских газет.

Но ни один снимок так и не был опубликован, потому что газета сразу же передала фотографии Министерству обороны Великобритании, после чего снимки исчезли и два молодых повара тоже куда-то пропали.

И вот 12 августа 2022 года британская газета Daily Mail опубликовала одну из фотографий, которая, как сообщается, “утекла” из Министерства Обороны благодаря бывшему офицеру Королевских ВВС Крейгу Линдсею. Он в свое время оставил у себя копию одного снимка и 32 года хранил ее в своем столе, спрятанную внутри книги “Величайшие самолеты мира”.

Неназванный инсайдер в Министерстве Обороны Великобритании рассказал про это фото журналисту Дэвиду Крейгу, назвав снимок самой впечатляющей фотографией НЛО из всех, когда—либо снятых, а также “Святым Граалем” с точки зрения убедительных доказательств того, что эти объекты действительно существуют.

Он также назвал имя Крейга Линдсея, после чего Кларк без труда разыскал Линдсея. Сейчас ему 83 года и он по прежнему живет в Шотландии. И он ощущает облегчение от того, что эта тайна наконец была раскрыта для публики.

Указывается, что Министерство обороны все еще пытается скрыть эту историю и оригинальные фото, а также хочет, чтобы имена двух очевидцев-поваров были засекречены еще на 54 года — до 2076 года — из-за “соображений конфиденциальности”.

Кларк пишет, что за три десятилетия его погруженности в “мир уфологии” он давно слышал о так называемом “файле Калвайна” (Калвайн это местечко в Кайрнгорме рядом с холмами, где повара видели НЛО) и пропавших фотографиях НЛО, а потом долгие 13 лет пытался отыскать их.

После встреч с несколькими инсайдерами Кларку повезло найти того, который и вывел его на Крейга Линдсея и его копию фотографии. И Линдсей не просто хранил копию снимка, он был первым официальным лицом, разговаривавшим с одним из поваров-очевидцев.

“Я более тридцати лет ждал, чтобы кто-нибудь связался со мной насчет этого”, – говорит Линдсей.

“В тот момент, когда Крейг Линдсей показал мне фотографию, я понял, что смотрю на что-то исключительное. Да, это черно—белое изображение, напечатанное на цветной бумаге, а деревья и забор выглядят немного размытыми, как будто фотограф сделал это в момент паники, что согласуется с их историей.

Но камера сфокусирована на странном объекте в форме ромба в центре кадра. В отличие от многих других изображений НЛО, это явно структурированный корабль неизвестного происхождения. Он выглядит потусторонним и не похож ни на один обычный самолет. И это, безусловно, лучшая фотография НЛО, которую я когда-либо видел”, – говорит Дэвид Кларк.

“Поверьте мне, я не легковерный, заблуждающийся теоретик заговора. Я стал циником после просмотра сотен неубедительных фотографий и видео с НЛО: размытых, зернистых, не в фокусе снимков того, что легко могло быть летающими тарелками или уличными фонарями, или даже чайками.

Но это было явно что-то другое. С тех пор я проанализировал фото у Эндрю Робинсона, старшего преподавателя фотографии в Университете Шеффилда Халлама. Он убежден, что это подлинный снимок и если это мистификация, то очень сложная, с использованием дорогостоящего, сложного оборудования и летающих моделей, то есть не того, что могло быть в распоряжении двух шеф-поваров отеля”.

По словам Эндрю Робинсона, летающий объект определенно находится перед камерой, то есть это не подделка, созданная в процессе редактирования, и его расположение в сцене, по-видимому, примерно на полпути между забором на переднем плане и самолетом на заднем плане.

Линдсей, который характеризуется Кларком как прагматичный и логичный человек, десять лет отслуживший в армии, тоже убежден, что снимок подлинный и что испуганный молодой повар, с которым он разговаривал тогда, говорил правду.

“Как сотрудник пресс-службы Шотландии, я имел дело со многими сообщениями об НЛО, но большинство из них были просто огнями в небе. Было очевидно, что этот был другим. Когда я спросил, что за шум он издавал, мужчина сказал: “Он вообще не издавал никакого шума”. До этого момента я не относился к этому очень серьезно, но когда он сказал, что он был бесшумным, я внезапно понял, что нет ни одного самолета, о котором я знаю, который был бы бесшумным”, – рассказывает Линдсей.

Линдсей договорился с поваром о том, чтобы негативы, которые эти два очевидца передали в Daily Record, были собраны, а копия снимка отправлена по факсу в ныне несуществующий отдел Министерства обороны по борьбе с НЛО в Лондоне.

“И прежде чем я успел вернуться к своему столу, зазвонил телефон и меня спросили: “Расскажите мне об этом подробнее. Можете ли вы получить негативы?”. А когда я посетил Министерство Обороны позже в этом же году, я увидел этот снимок, увеличенный до размеров плаката на стене офиса по борьбе с НЛО.

Я спросил, как у них дела. Они сказали, что это дело расследуется. Мне сказали “предоставить это Лондону”, то есть они попросили меня не вмешиваться, что я и сделал. Шли годы и постепенно я просто забыл о копии фото в моем ящике. Теперь же я надеюсь, что два очевидца выйдут вперед и расскажут свои собственные истории”, – говорит Линдсей.

При этом Дэвид Кларк пишет, что, к сожалению, он не верит, что данный объект на фото является инопланетным кораблем, а думает, что это было создано руками человека, и, возможно, является засекреченной разработкой ВВС США.

“Помните, это был 1990 год, до окончания Холодной войны оставался еще год, а война в Персидском заливе началась буквально за несколько дней до этого. Мир был — и многие утверждают, что он все еще остается сегодня — разделен по линии фронта “они и мы”.

С середины 1980-х ходили слухи о сверхсекретном, экзотическом американском разведывательном самолете под названием “Аврора” – бесшумном, сверхзвуковом, геометрической формы летательном аппарате, используемом для шпионских миссий.

Хотя никогда не было никаких существенных доказательств того, что он когда—либо был построен или летал, за эти годы было множество необъяснимых наблюдений и инцидентов как в США, так и в Великобритании, которые подпитывали миф об Авроре, включая файлы Калвайна.

Документы, которые я получил, используя Закон о свободе информации, предполагают, что некоторые офицеры разведки Министерства Обороны действительно верили в существование “Авроры”, но им не разрешалось ничего говорить публично.

Источник в Министерстве обороны также сообщил мне, что как только руководители британской разведки поняли, что фотографии Калвайна показывают сверхсекретный проект США, они были немедленно засекречены – только для британских глаз.

В июне прошлого года Пентагон опубликовал свой долгожданный отчет о том, что он теперь называет UAP или “неопознанными воздушными явлениями” после серии подобных наблюдений и выпуска видео, показывающих быстро движущиеся НЛО, снятые пилотами ВМС США.

Новая американская целевая группа UAP перечислила пять категорий, в которые, вероятно, попадет большинство наблюдений, когда они будут разрешены, и одна из них – “секретные программы”, разработанные правительством США.

Я убежден, что фотография Калвайна показывает одну из этих секретных программ. Между тем, американское и, возможно, наше правительство сочло полезным “поддерживать миф о летающих НЛО”, потому что это обеспечивает полезное прикрытие для их собственной тайной военной деятельности.

Но в этом случае их прикрытие было раскрыто двумя молодыми людьми, которые оказались не в том месте и не в то время. Министерство обороны должно объяснить общественности, почему, если таких вещей, как НЛО, не существует, как они могут оправдать сохранение своей личности в секрете в течение еще 54 лет.

И это также должно объяснить, что случилось с негативами фото и их досье по делу — в противном случае они просто добавляют еще больше зерна на мельницу теоретиков заговора, которые считают, что власти скрывают “правду” о посещениях Земли инопланетянами. Конечно, нельзя говорить, что эти фотографии наносят ущерб государственным интересам.

Я по-прежнему непредубежден в отношении возможности существования разумной жизни где-либо еще во Вселенной. Но я по-прежнему не убежден, что он когда-либо посещал Землю. Фотография Калвайна, на мой взгляд, лучшее изображение неопознанного летающего объекта, когда-либо сделанное. Но, как однажды сказал доктор Дж. Аллен Хайнек, консультант бывшего проекта ВВС США по НЛО “Синяя книга” – “Неопознанный для кого?”.