Астрономы: Инопланетяне могут перемещать планеты Солнечной системы

Планетолог Мэтью Клемент из Лаборатории Земли и планет Института Карнеги и его коллеги утверждают, что инопланетяне могут предупредить нас о своем присутствии, перемещая планеты, пишет The Daily Star.

Эксперты утверждают, что инопланетная цивилизация может организовать целые солнечные системы с планетами. Она также может обстреливать астероидами спутники и планеты, чтобы изменить их орбиты и тем самым обозначить свое присутствие, утверждают планетологи.

По словам астронома Мэтью Клемента (Matthew Clement) из Лаборатории Земли и планет Института Карнеги, эта амбициозная перетасовка планет даст возможность инопланетянам прорекламировать свое присутствие для нас.

В недавней статье, опубликованной в журнале Monthly Notices Королевского астрономического общества, Клемент и его коллеги предполагают, что достаточно мощная и мотивированная инопланетная цивилизация могла бы создавать целые солнечные системы с планетами.

Планетологи считают, что это можно было бы сделать при помощи объекта размером с астероид. Для этого достаточно будет направить его на правильный курс, чтобы влиять гравитационными толчками на другие планеты, постепенно перемещая их на разные орбиты.

– Это действительно происходит, – сказал Клемент. – Мы совершенно уверены, что планеты-гиганты Солнечной системы значительно изменились после того, как они сформировались, поскольку они неоднократно совершали облеты с остатками мусора и с такими вещами, как Плутон.

Ученые считают, что делать такое – не совсем из области научной фантастики. Клемент говорит, что уже есть серьезные предположения об использовании гравитационных толчков от другого небольшого объекта, чтобы направить астероид на более близкую орбиту для добычи полезных ископаемых.

И уже сейчас мы используем тот же принцип, чтобы выводить космические корабли на более отдаленные орбиты (или отправлять их в полет за пределы Солнечной системы).

– Потребовались бы миллионы лет, чтобы один астероид или несколько астероидов переместили объект размером с планету на [необходимое] расстояние, – говорит Клемент. – Но если вы более развитая цивилизация, может быть, вы могли бы подумать о временных масштабах в миллионы лет.

Технически развитая инопланетная культура может найти способ применить гравитацию к целой планете, чтобы изменить ее орбиту.

Хотя нам трудно представить, как это сделать, Клемент говорит, что с точки зрения потребности в чистой энергии любая цивилизация, достаточно технически подкованная, чтобы использовать большую часть или всю энергию своей звезды, может справиться с этим чуть более чем за два (земных) года.

– Стоит учитывать, что любая цивилизация может транслировать себя только в течение короткого промежутка времени, – говорит Клемент.

Некоторые технологии могут пережить своих создателей — например, наши радиопередачи будут распространяться в космос еще долго после того, как мы уйдем, а спутники Lageos (пара лазерных отражателей на очень стабильных орбитах в 5900 километрах над Землей), вероятно, останутся на орбите дольше, чем Земля останется пригодной для жизни.