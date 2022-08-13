Португалия не договорилась с Францией о новом газопроводе

Газопровод, который соединит Португалию с Центральной Европой, могут построить в обход Франции, сообщил глава правительства Португалии Антониу Кошта.

Кошта сообщил, что газопровод может пройти по дну Средиземного моря, поскольку Франция выступает против его прокладки через Пиренеи, то есть пойдет «через Испанию и Италию, а не через Францию». Соответствующий вариант «уже был представлен Еврокомиссии», передает ТАСС со ссылкой на Observador.

Премьер назвал проект газопровода «старинной амбицией» Португалии. Он считает, что газопровод позволит «найти замену большой части газа, который сегодня Европа импортирует из России». В проекте, по его словам, заинтересована не только Германия, но также Польша и Венгрия, им Португалия уже открыла возможность пользоваться портом Синиш как «логистической платформой, которая ускорит поставки газа морским путем в порты Центральной Европы».

На днях канцлер Германии Олаф Шольц поддержал проект доставки газа из Алжира Midcat, приостановленный в 2019 году. Первый участок проложили в 2012 году, но проект был приостановлен из-за отсутствия интереса со стороны Франции. По оценкам экспертов, из-за финансового кризиса в ЕС реализовать Midcat будет сложно.

В 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС продолжат строить новые газопроводы, если «потребление газа в Европе будет оставаться на высоком уровне». Он сообщил, что Франция и Испания будут разрабатывать проект газопровода, который соединит две страны.

В июне Алжир объявил о приостановке действия Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с Испанией. Алжир сообщил, что прекращает все экспортные и импортные операции с королевством. Данные решения были приняты из-за позиции Мадрида в отношении Западной Сахары. Позднее Алжир заявил, что продолжит выполнять обязательства по поставкам газа в Испанию, если коммерческие компании также будут выполнять свои обязательства.

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