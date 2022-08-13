МИД воззвал к чувству самосохранения Украины и ее союзников

Комментируя украинские обстрелы Запорожской АЭС, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий выразил надежду, что у Украины и «тех, кто имеет влияние» на нее, сработает чувство самосохранения.

На обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия Вишневецкий подчеркнул, что происходит «грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности», но «вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация», передает РИА «Новости».

Россия призвала «Украину, и тех, кто имеет влияние на киевский режим, сделать все, чтобы эти обстрелы прекратились». В противном случае «рано или поздно» случится «катастрофа», сказал Вишневецкий. «Неужели чувство самосохранения не должно возыметь места? – сообщил он. – Ведь если что-то случится, это будет очень и очень серьезно. Это будет страшно».

Украина обстреливает узлы АЭС, которые обеспечивают жизнедеятельность станции. Так, удары наносятся по ЛЭП, то есть «станцию хотят обесточить», рассказал Вишневецкий. Он отметил, что украинские военные «специально бьют туда». «Думаю, что специалисты могут сказать, чем чревато обесточивание станции. Это очень и очень серьезно», – сообщил он, указав, что Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.

Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.

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