Венесуэла приостановила отправку нефти в Европу

Отправка новых партий сырой нефти из Венесуэлы в Европу в обмен на списание долгов приостановлена, сообщают источники.

Источники Reuters заявили, что компания PDVSA больше не заинтересована в списании долгов перед итальянской Eni и испанской Repsol в обмен на нефть (соответствующее соглашение о поставках было одобрено Госдепом США). Как указывает Reuters, поставки из Венесуэлы в Испанию позволили Европе сократить закупки у России, передает ТАСС.

Источник сообщил, что «PDVSA хочет вернуться к нефтяным свопам, но это пока невозможно», а «сделки в формате нефть в обмен на списание долга не интересны». Запасы нефти в порту Хосе в начале недели составляли 5 млн баррелей, но PDVSA не планирует отправку Eni и Repsol в августе.

Eni за два месяца импортировала 3,6 млн баррелей, которые были затем поставлены Repsol, чьи нефтеперерабатывающие предприятия настроены на переработку именно такого типа нефти. В июне и июле Венесуэла экспортировала по 545 тыс. баррелей в сутки.

Пересмотр условий сделки может помочь Венесуэле возобновить добычу сверхтяжелой нефти на месторождениях в поясе Ориноко, для чего требуются импортные растворители, а также улучшить ситуацию с дефицитом топлива в стране, отмечает Reuters.

Напомним, в мае Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы. США разрешили двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу.

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