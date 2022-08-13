Обозреватель The Spectator – Польша и Венгрия вряд ли развалят ЕС, но могут превратить его в конфедерацию

Заявления о том, что ЕС вот-вот развалится из-за проблем с Польшей и Венгрией, «почти наверняка преждевременны», считает обозреватель The Spectator Эндрю Теттенборн. Между тем, по его словам, нежелание Варшавы и Будапешта подчинятся диктату Брюсселя может в конечном итоге привести к реформированию Евросоюза в конфедерацию.



AP

«ЕС вот-вот развалится? Об этом всё чаще говорят после широко освещённых на прошлой неделе или около того трудностей блока с Польшей и Венгрией», — пишет в своей статье для The Spectator профессор права Юридической школы Суонси Эндрю Теттенборн.

По его мнению, говорить о подобном развитии событий «почти наверняка преждевременно». Тем не менее эти события значимы, и даже если они не разрушат ЕС, они могут вызвать некоторые глубокие изменения, отмечается в статье.



Как напоминает автор, на прошлой неделе Варшава и Будапешт ясно дали понять, что, хотя они и готовы вести переговоры по реформистским требованиям ЕС, их терпение в отношении Еврокомиссии на исходе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан многозначительно заметил, что в ближайшие несколько лет страна должна стать чистым донором ЕС; как только это произойдёт, ни один высокомерный брюссельский аппаратчик уже не сможет считать постоянную поддержку со стороны Будапешта чем-то само собой разумеющимся.

Между тем Ярослав Качиньский, являющийся де-факто лидером польского правительства, заявил, что из-за отказа ЕС идти на компромисс в вопросе назначения судей у Варшавы теперь «нет причин выполнять свои обязательства» перед блоком.

В течение уже некоторого времени между ЕС и двумя его инакомыслящими восточными членами продолжается необъявленная партизанская война. Обе страны сталкиваются с многочисленными судебными претензиями со стороны Брюсселя по вопросам, которые, по мнению Евросоюза, касаются верховенства права, а, по мнению Варшавы и Будапешта, являются их внутренними делами.

В частности, Венгрию обвиняют в нарушении свободы СМИ и прав ЛГБТ, а Польшу критикуют за озвученные её властями угрозы в отношении независимости судебной системы страны и верховенства права ЕС. Оба государства также сталкиваются с безжалостной политической критикой со стороны Евросоюза, который на дух не переносит правящие партии этих стран. Польша и Венгрия в случае, если они не подчинятся, также рискуют потерять миллиарды евро в виде финансирования со стороны ЕС. Последняя угроза подкреплена решениями традиционно процентристского и антинационалистического Европейского суда.

Кто прав в этих спорах, вопрос второстепенный; важны политические последствия, подчёркивает автор. И в Польше, и в Венгрии оппозиционные силы уже разыграли карту распада ЕС, обвинив свои правительства в том, что те добиваются «полексита» и «хуксита».

Однако, по мнению автора, угрозы распада ЕС — это преувеличенная шумиха. Что бы ни говорили политики, выход любого государства из блока без проведения референдума политически немыслим. А если учесть, что, по имеющейся информации, почти 70% венгров и более 80% поляков выступают за дальнейшее членство их стран в Евросоюзе, то шансы на выход равны нулю.

Тем не менее одна группа, возможно, с большим удовлетворением смотрит на продолжающееся присутствие в блоке «нелепого восточного отряда». Речь идёт о тех, кто хочет реформировать ЕС и сделать его скорее конфедерацией, а не сверхгосударством. Такая точка зрения может показаться неожиданной, но есть несколько веских причин относиться к ней серьёзно.

Во-первых, такие государства, как Польша и Венгрия, будучи членами блока, могут осуществлять множество «совершенно законных бесчинств». Как заявил в понедельник генеральный секретарь польской правящей партии Кшиштоф Соболевский, Варшава может принять стратегию «зуб за зуб», накладывая вето на инициативы ЕС по любым вопросам, требующим единогласия, что в целом усложнит жизнь Еврокомиссии.

Однако, что более важно, в долгосрочной перспективе продолжающееся безразличие Варшавы и Будапешта к диктату центральных институтов ЕС может разрушить большую часть политического и социального здания, на котором зиждется нынешний режим ЕС. До сих пор всё зависело от двух факторов. Один из них заключается в том, что государства-члены блока почти беспрекословное подчиняются постановлениям Европейского суда и законам Евросоюза, в котором всё больше доминируют немцы. Другой фактор — признание противоборствующими национальными элитами западных членов ЕС того, что всё так и должно быть, даже несмотря на утрату большого куска национального самоопределения.

Оба этих вопроса теперь находятся под экзистенциальной угрозой со стороны Польши и Венгрии. Элиты этих стран присоединились к ЕС со слишком свежими воспоминаниями о требованиях беспрекословного подчинения извне и не собирались повторять этот опыт.

Конечно, Брюссель может попытаться утешить себя тем фактом, что проблема пока ограничивается двумя странами. Но так ли это? Выборы в Италии пройдут уже в следующем месяце, и есть серьёзные шансы на то, что следующим премьер-министром станет представитель партии «Братья Италии», отношение которых к ЕС, вероятно, столь же неуважительное, как и у правящих партий в Варшаве и Будапеште.

«Реформа (Евросоюза. — ИноТВ) может произойти раньше, чем думают в Брюсселе. Италия, Польша и Венгрия вместе могут преуспеть в том, чтобы навязать Брюсселю Европу наций, с которой Дэвид Кэмерон и другие потерпели неудачу. Это была бы милая ирония», — подытоживает свою статью Эндрю Теттенборн.