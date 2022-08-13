 

В Италии коалиция правых откажется от евроскептицизма ради победы на выборах

13.08.2022, 6:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правые партии Италии подписали манифест, в котором отказываются от критики Евросоюза ради доверия международных рынков и союзных стран, пишет Politico. С помощью такого шага коалиция надеется укрепиться на политической арене и победить на парламентских выборах.


AP

Правые партии Италии намерены отказаться от критики Евросоюза, чтобы завоевать доверие международных рынков и союзных стран, пишет Politico со ссылкой на проект предвыборной программы.

Просочившийся в прессу совместный манифест в среду подписали представители правых партий — ожидается, что его опубликуют в эти выходные. В нём прописано, что Италия является «полноценной частью Европы» и будет придерживаться «полного соблюдения» европейской интеграции. Также в случае победы на выборах правый блок собирается добиться изменений в условиях предоставления ЕС фонда для восстановления после пандемии в связи с поменявшейся экономической ситуацией на фоне украинского конфликта и инфляции.

Как предполагает издание, инвесторы, европейские политики и Брюссель, скорее всего, одобрят такую декларация в поддержку Евросоюза. Трейдеры и страны ЕС были обеспокоены, что за распадом коалиции премьер-министра Марио Драги последует период нестабильности в стране, когда к власти придёт новая, непроверенная коалиция правых партий. Так, опросы показывают, что такой альянс, возглавляемый Джорджей Мелони, идёт к победе на выборах 25 сентября.

Традиционно крайне правая партия «Лига Севера» занимает враждебную позицию по отношению к Евросоюзу и заявляет, что Италия должна отказаться от евро, напоминает американская газета. «Братья Италии», которых представляет Мелони, более неоднозначно относятся к этому вопросу, в то время как другой основной союзник коалиции, правоцентристская партия Берлускони «Вперёд, Италия», всегда занимала проевропейскую позицию.

В прошлом году первые две партии подписали декларацию с другими популистами Европы, назвав ЕС «инструментом радикальных сил, которые хотели бы провести культурную и религиозную трансформацию и в конечном итоге построить Европу на безнациональном принципе». Они призвали реформировать Евросоюз с помощью «ряда незыблемых компетенций», которые поддерживают страны-члены. Однако на выборах 25 сентября правая коалиция почти точно придёт к власти, и её руководители стараются завоевать доверие финансовых рынков и международных союзников, чётко давая понять, что все антиевропейские настроения остались в прошлом, отмечает Politico.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01.22 / Ани Лорак восхитила поклонников стройной фигурой на курорте: “Я тебя ждала”

16.02.22 / Мнение: Нацисты, которых либералы-глобалисты упорно не замечают

03.05.22 / Вот же наглая морда! Кот выпил воду из аквариума и рыбок не пощадил (видео)

09.01.22 / «Мост на Немиге дистанционно подорвал Сергей Тихановский» – МВД Беларуси

30.11.21 / Врач Прокофьев объяснил, нужна ли в России массовая вакцинация населения

10.05.22 / Мнение: Нацистское зло за спиной самых богатых компаний Германии

26.05.22 / Найден еще один веский повод избегать стресса во время беременности

16.03.21 / Глава МИД Японии: Токио и Вашингтон не позволят Китаю самому менять нынешний миропорядок

15.11.21 / Минфин: повышение цен на водку не приведёт к подорожанию алкоголя

02.03.21 / Приглашенный редактор Стася Милославская: 10 фактов обо мне, которые никто не знает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика