Сын отказался от публичности, а дочь стала неформалкой и не хочет учиться: как живут дети Вдовиченкова

Владимир Вдовиченков – не только известный актер, но и примерный семьянин. Артист построил гармоничный союз с Еленой Лядовой и счастлив с супругой уже семь лет. Однако обрести семейную идиллию ему удалось далеко не сразу. До встречи с Лядовой Вдовиченков успел несколько раз развестись и дважды стать отцом. Дети актера появились на свет в разных браках и выросли совершенно разными.

Первенец артиста, Леонид, родился в 1993 году. Наследника звезде подарила вторая супруга Анна Конева. Несмотря на рождение ребенка, брак не продержался долго. Владимир хотел перевести жену и сына в Москву, но Анна захотела остаться в Санкт-Петербурге. Вскоре супруги развелись, а Вдовиченков потерял контакт с сыном. К счастью, разлука оказалась временной. В итоге артист наладил общение с ребенком и участвовал в его воспитании.

Несмотря на то, что отцу и сыну приходилось жить на расстоянии, им удалось построить доверительные отношения. Леонид вырос очень похожим на знаменитого родителя, однако по его стопам идти не захотел. Сейчас наследнику актера 28 лет, а о его жизни известно мало. Молодой человек окончил Университет аэрокосмического приборостроения и отказался от публичности. Внуков отцу Леонид пока не подарил.

Второго ребенка звезде подарила четвертая возлюбленная – актриса Ольга Филиппова. Их дочь, Вероника, появилась на свет в 2005 году. Спустя 10 лет брак распался, но на этот раз Вдовиченков сделал все, чтобы расставание никак не отразилось на ребенке. Владимир старался быть хорошим отцом, проводил много времени с наследницей и во всем ее поддерживал.

Став подростком, Вероника выбрала для себя неформальный образ. Девушка решила самовыражаться с помощью коротких стрижек, цветных окрашиваний волос и сережки в носу. К тому же, несколько лет назад актер признавался, что его наследница не хочет учиться и мечтает поскорее окончить школу.

К счастью, Вдовиченков не стал выступать против экспериментов дочери с внешним видом и огорчаться из-за ее отношения к школе. Более того, актер пытался ей помочь, подобрав другое учебное заведение. Вероника сменила несколько школ, но любовь к образовательному процессу в ней так и не проснулась. Впрочем, самое главное, что у девушки сохранились очень теплые отношения с отцом. Также она нашла общий язык с его нынешней супругой.