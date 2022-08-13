Живший 100 тысяч лет назад в Африке человек страдал воспалением внутреннего уха

Ученые проанализировали культурные слои в пещере Дар-эс-Солтан II в Марокко и исследовали череп мужчины и два других скелета, обнаруженные там еще 50 лет назад.

Анализ позволил определить, что череп принадлежит древнему представителю Homo sapiens, хотя в его строении прослеживались особенности головы кроманьонцев. Согласно последним данным, мужчина умер от тяжелых последствий, вызванных воспалением внутреннего уха.

Культурные слои пещеры показали, что люди выбрали ее своим пристанищем еще в средний каменный век и проживали неподалеку вплоть до неолита. Мужчина же жил 100 тысяч лет назад, как раз в то время, когда Homo sapiens начал осваивать Евразию.