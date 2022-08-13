 

Кофе способен защитить организм от развития рака

13.08.2022, 5:50, Разное
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Эксперты провели не одну научную работу, доказывающую преимущества употребления кофе для организма человека.

Однако есть и специалисты, которые постоянно спорят о вреде данного напитка для организма.

Некоторые ученые говорят, что кофе вымывает кальций из костей, поэтому любители бодрящего напитка могут столкнуться с остеопорозом. Тем не менее, самый распространенный миф о вреде кофе связан с раком. Подкреплен он тем, что при обжарке зерен образуется канцероген акриламид.

Новая научная работа продемонстрировала, что необходимо съесть 10 килограмм обжаренных кофейных зерен, чтобы получить минимальную опасную дозу этого вещества. Таким образом, напиток скорее снижает риск развития рака, чем повышает его. В этом ему помогает содержание большого количества антиоксидантов.


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