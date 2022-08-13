Личное: “Через неделю активировался”

В этом письме редкий случай. Автор сначала вываливается из границ, а дальше собирается в границах.

Обычно в письмах наоборот, авторы сначала бывают почти в границах, потом начинают вываливаться, а дальше уже летят далеко от границ.

born_from_fire

Здравствуйте, Эволюция.

Прежде всего, спасибо вам за ваш блог. В нем очень много бесценной информации, которая помогает вернуться к себе, пересмотреть свою жизнь и начать жить иначе.

Моя история:

Чуть больше двух недель назад И., с которым мы прожили 3 года вместе, предложил разъехаться. Мы познакомились через знакомых, стали часто общаться и через три месяца, по его инициативе и по моему согласию, съехались. Он почти сразу обозначил, что жениться вновь не собирается, так как прошел через сложный развод. Я не настаивала. Но хотела. И завивалась ЗВ, что штамп не так важен, что сейчас много кто так живет. У нас есть разница в возрасте, мне 41, ему – 36. У обоих развод за плечами. У меня сын взрослый, живет отдельно. У него сынишка, которому сейчас 7 лет. Живет с матерью, приходит в гости. И. зарабатывает больше меня раза в полтора, у него свое жилье. Но все расходы у нас всегда были пополам (за дом, за коммуналку, за продукты). Плюс на мне полностью быт и готовка. Мои походы к парикмахеру, на маникюры и прочее я оплачивала сама.

Ситуация, при которой расстались, была, мягко говоря, некрасивая.

Часов в восемь вечера И. поехал на встречу с другом, поговорить о делах, в баре посидеть. Сказал, что еще не знает, где и сколько они будут сидеть. Я сказала, что ок, будем на связи. Когда на часах была полночь, я решила позвонить и уточнить, скоро ли он вернется. Примерно до часа ночи я набирала несколько раз, гудки шли, но трубку никто не брал. В начале второго он ответил.

Вместо привет вопрос: – Ну, чего тебе?

(Он сразу сказал, чтобы она не ждала его к конкретному времени, но она все-таки ждала и названивала. И если его вопроса можно было бы кое-как думать, что она названивает, потому что волнуется, не случилось ли с ним что-то, раз он не берет трубку, после вопроса все стало очевидно и ей надо было отвязаться от него. Можно было бы либо обидеться, либо принять как должное и снизить уровень давления, все зависит от контекста их отношений, насколько они были близки до этого вечера, но автор надела на мужчину колпачок глупыши, который сам не ведает, что творит)

Я слегка опешила и спросила, где он, еще с В. общается? Он ответил, что да, мол стоим в центре, болтаем с В., ждем такси.

От центра до дома максимум 15 минут, я сказала, что пока не ложусь и дождусь его. В два часа ночи его не было. И я заволновалась. Чем дальше, тем сильнее. Перезванивала несколько раз, трубку опять никто не брал. Вернулся И. в начале четвертого, через 5 минут после моего последнего звонка.

Когда пришел, я вышла к нему. И. сидел в прихожей на диване и играл с собакой, на мой приход никак не отреагировал. По внешнему виду сильно выпившим не был. Я спросила, все ли хорошо, он как-то вяло отреагировал, переоделся, пошел сделал себе на кухне еще коктейль и стал смотреть какие-то новости на Youtube.

(Очевидно, что мужчина испытывал досаду, почему автор названивает ему, то есть для мужчины их отношения намного более свободные, чем для автора, которая считает, что они очень близки. Как так вышло?)

В контексте наших отношений ситуация не типичная, мы вместе ходили в гости, на мероприятия, могли по-отдельности встречаться с друзьями/подругами. Обычное дело, при этом были на связи.

И меня прорвало… Я пришла к нему, он сидит, смотрит видюшки. Меня как будто нет. Я подошла, взяла в руки телефон и нажала на паузу. Реакция была мгновенная. Он взвился, вырвал телефон, грубо ответил, что я так никогда не делала, и какого ляда делаю сейчас. Я, несколько ошарашенная, ответила, что просто хотела поговорить, и поэтому поставила видео на паузу. Потом молча ушла в спальню.

(Он дает ей понять, что он недоволен, что ее контроль и навязчивость были чрезмерны, а она ведет себя так, будто он шлангует и уклоняется от признания своей вины. Поэтому она делает такой доминантный жест, который он воспринимает как хамство. Почему ее картина настолько диссонирует с его?)

Минут через 10 пришел, сел рядом и спросил: – Чего хотела?

Смысла вилять не было, и я спросила:

– Ты теперь будешь вести себя, как свободный человек, которого никто не ждет?

Ответил вопросом на вопрос:

– Чего ты хочешь?

Я: – Ответа на вопрос.

Он встал, ушел на кухню, судя по звукам, сделал себе еще коктейль. Вернулся, спросил еще раз, чего я хочу, получил тот же ответ. И выдал:

– Я твоя собственность?

Я: – Нет, ты близкий для меня человек и мне не безразлично, где ты, что ты и что с тобой происходит.

И.: – А я ничья собственность и ей не буду.

Я: – А ты и не был. Ни ранее, ни сейчас, когда я волновалась за тебя. Так ты так и не ответил на мой вопрос.

И. помолчал, потом сказал:

– Да, наверное. С такими темпами нам лучше разъехаться, можешь собирать вещи.

У меня земля поехала из-под ног. Еще вчера мы обсуждали перестановку и где лучше поставить мой рабочий стол. Планировали, что посадим осенью на огороде. Думали, как можно развивать агро-бизнес и с умом использовать ресурсы. Да много чего ещё.

(Она изумлена, хотя все его поведение последние часы говорит о том, что он решил расстаться. Но для нее это шок. Почему?)

Но… послали – иди. Однако быстро сделать не получилась по объективным обстоятельствам. За пару дней хорошее арендное жилье не найдешь, единственный вариант – съехать к родителям на время. И он это знал.

(Когда послали, надо уходить быстро. Поэтому когда вы живете в чужом доме, вы всегда должны понимать, куда вы уйдете и как. Это касается и близких родственников, и друзей, и сожителей, которые не считают свой дом общим)

Через пару дней, когда я уже договорилась с родителями, у нас с И. состоялся такой разговор:

И: – Слушай, ты же пока здесь, может поможешь мне на даче похозяйничать.

Я: Мне сейчас не до этого, кучу вопросов решать надо. По дому, по быту – не вопрос.

И.: А как на счет секса, у нас же сейчас партнерские отношения, да и для здоровья тебе не помешает?

Я: – Нет, спасибо. Я здоровье витаминками подпитаю.

И.: – Ты же понимаешь, что я бы мог попросить тебя съехать прямо завтра?

Я: – Я бы рада, но я еду не в пустое жилье, а к родителям, и мне нужно там обустраиваться, а не впихиваться.

И.: – Я понимаю, да.

Я: – Ты дашь мне время спокойно съехать до конца месяца, тут осталось 7 дней?

И.: – Да, я не тороплю.

(Он ей почти прямо сказал, что либо она срочно убирается из его дома, либо помогает ему на даче. Она ему важно объявила, что ни срочно убраться от него, ни помочь ему не считает нужным. Очень странная позиция. Почему ей кажется, что это нормально?)

После этого разговора мне захотелось открыть портал и исчезнуть прямо сейчас, настолько мерзостное было ощущение. В этот день я ушла спать в другую комнату. На его вопрос ответила, что плохо сплю сейчас.

(Открыть не портал надо было, а входную дверь)

Так прошло два дня. Я наблюдала изменения в поведении И. Ночные звонки, с телефоном в туалет и ванную. Не отвечал на мои звонки без видимых причин. Общались нейтрально, я убиралась в доме, готовила еду. Ни о чем не спрашивала, только по делу. Уже перевезла часть вещей.

(Несмотря на то, что она не сделала самый правильный шаг – не уехала быстро, он все-таки начала возвращаться в границы. Не маялась, не бесилась, не пыталась цепляться и склонять его к беседам, просто собирала вещи и готовила переезд, выполняя бытовые обязанности. Это хоть и не лучшее, но более-менее нормальное поведение)

На третий день он пришел перед уходом на работу, разбудил и спросил, когда я съеду. Я в недоумении напомнила, что мы уже обсуждали, что через неделю. Он замялся, отвернулся. Я сказала: – Если надо быстрее, я сегодня уеду, а вещи буду забирать постепенно. И. это устроило. Я не удержалась и задала вопрос, почему так. Он ответил: – Из-за секса.

Сначала был шок, потом режим «надо быстрее». Уехала. Первые дни было очень сложно, так как переезд, плюс конец месяца и у меня сложные отчеты, которые нужно отправлять клиентам. Собралась, сделала. Все хорошо.

(Здесь она вернулась в границы. Как ей удалось?)

Удалила И. из друзей в соцсетях, чтобы не мелькал в новостной ленте. Полный информационный фильтр: никах мелодрам, любовных песен и историй. Друзьям и родителям без подробностей, расстались, разбежались.

И. через неделю активировался. Я не отвечала на звонки, звонил моим родителям, искал. В последний раз, когда приехала забрать комнатные цветы, сделал кофе, усадил за стол, буквально заставил слушать, что причина расставания – его отъезд в другую страну и ему надо привыкнуть быть одному, а то, что попросил съехать быстрее – исключительно потому, что я отказалась помогать по быту. Хотя тот разговор, когда он меня второй раз послал, я помню очень хорошо, прям врезалось в память. Было ощущение, что разговор отрепетирован до нужной версии, которую он обязан до меня донести.

(Не могло быть иначе, когда она вернулась в границы. Ее СЗ для него начала расти. Кто понимает, как это получилось?)

Обнимал, приставал, а когда я ускорилась и вызывала такси, сказал, что не отдаст вещи, и отвезет меня с вещами сам. Злился и говорил, что он еще раньше предупреждал, что он сам завезет меня домой. И этого я не помню. Даже проверила переписку, ни намека на такой разговор. Отвез, потом давай еще поговорим, я молчу, он вещает, как армянское радио. Мол, быстро ты решила забыть, от любви до ненависти один шаг и т.д. Прощаюсь, ухожу.

Через пару дней набрал, я ответила. Спросил, дома ли я. Я подтвердила. Позвонил в домофон, зашел в гости. Привез новое защитное стекло для моего телефона (не просила). Попросил сделать кофе, попил, рассказал про свои дела. Я кивала, как китайский болванчик. Перекусил и уехал. Через 5 минут набирает, говорит, защитку забыл отдать, приеду через пару дней, привезу.

При любом разговоре называет ласково, моё солнышко, бельчонок…А меня передергивает. У меня нет иллюзий на счет его чувств – вины, жалости и покровительственного отношения.

У нас еще остались общие дела. И я не могу на данный момент полностью прервать общение. Но после я это сделаю.

(Это камбэк, типично начался и пока типично развивается. Чем полезен камбэк, кто помнит и сформулирует?)

И. мне сниться, с момента расставания три раза. Во всех случаях во сне мы расстаемся. Только в последнем сне я приехала к нему за какой-то забытой вещью, встретила соседку, которая рассказала, что И. два дня назад женился. Мы встретились с И., и на какое-то мгновенье мне было так больно, что я готова была упрашивать его вернуться ко мне. Но не стала. Ушла. Может ли быть так, что из-за моих неправильных действий остались хвосты. И подсознание показывает мне это через сны? Мне кажется, что я борюсь с той частью, которая готова сдаться и стать ковриком. Как будто я одна в комнате, но играю против себя.

(Не может быть никаких хвостов, когда вас бросили и выгнали. Не надо копаться в себе и тем более анализировать свои сны. Фокус с себя надо убрать и направить на прокачку ресурсов. Понятно, почему фокус на себе расшатывает?)

Я постоянно отвлекаюсь на дела. Но часто ловлю ощущение, как будто чтобы я не делала – что-то буквально забирает энергию, высасывает тоненькой струйкой. В результате, когда гуляю – словно смотрю на ясный, солнечный день через пыльный мешок, пробую аппетитно выглядящую еду, а она имеет пластиковый вкус.

(Пластиковый вкус еды и притупленные ощущения – признаки депрессии. Лучшее лекарство от депрессии – убрать фокус со своего самочувствия и не анализировать свое состояние. Так же запрещается анализировать отношения и разрыв. Должно пройти время, прежде чем такой анализ будет безопасен или полезен. Сначала нельзя. Понятно почему?)

Сейчас оказалась в вакууме. И по-другому быть не могло с моими настройками. Приходят болезненные осознания. Я – Штурман, который рулил к «семье» мужчину, которому это было не нужно. В процессе я потеряла себя. Хотя нет, даже ранее.

(Вот она опять начинает шататься из границ. Почему это с ней происходит?)

Я уже не молодая женщина, шансов на новую семью может и не случиться. Мой максимум – в перспективе найти любимого и любящего мужчину. Но веры пока нет. Все, что я могу сейчас – заниматься имиджем. Перебрала гардероб, оставила только нужные и красивые вещи. Освежила цвет волос, подбираю стрижку. Нашла качественный курс лицевого массажа и фейс-фитнеса. Гуляю, катаюсь на велосипеде. Читаю вдохновляющие истории и ваш блог, для меня каждый материал психотерапевтический, и истории читателей, и практические рекомендации. Без них, признаюсь, мое состояние было бы намного печальнее.

У меня огромная дыра в ресурсе любви и дыра в ресурсе дружбы. В рабочих коллективах или в кругу знакомых всегда было легко знакомиться с новыми людьми, общаться. А вот вне формальной обстановки, с незнакомыми людьми – полный завал. Желающих подойти и познакомится на улице – единицы, видимо обаяния и шарма у меня, как у зубочистки. И я не знаю, как это исправить. Понятно, что нужно начать с себя, улучшить имидж. А какие шаги еще можно сделать, пока не понимаю.

(Улучшить имидж, решить как и где вы будете жить, пусть не прямо сейчас, но в ближайшем будущем, спланировать шаги в учебе, касающейся работы, найти себе новое интересное занятие, то есть начать менять свою жизнь в лучшую сторону, а заунывное про вакуум думать не надо. Часики не тикают, а мужа хорошего можно найти и в пятьдесят, и в семьдесят, если будет что предложить)

Спасибо, что дочитали. Буду благодарна за разбор и комментарии.

С уважением, Елена.