Мнение: Несистемная угроза

The Wall Street Journal: ФБР обнаружило одиннадцать комплектов секретных документов в ходе обыска у Трампа.

Среди изъятых документов числится указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, а также «некоторые данные о президенте Франции», уточняет издание.

ФБР взяло на вооружение лозунг «Если вы еще не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка» и исправляет её. Подбросили ли Трампу документы или нет, становится совершенно несущественным вопросом. Задача стоит предельно конкретно: закрыть Трампу Белый дом в 24 году.

Когда американский истеблишмент объединяется против общей угрозы, он задачу решает. Симптоматично, что для решения этой задачи использовано ФБР.

Напомню, что эту структуру политический класс Америки создал тоже не просто так: поднявшая голову и набравшая мощный ресурс к концу 19 века американская мафия буквально прорывалась в американскую политику. Она фактически захватила низовые структуры управления, в большинстве американских городов связка мэр-судья-шериф за редким исключением к тому времени либо сами были мафией, либо были людьми мафии. Мы это проходили в девяностые, но в отличие от Америки у правящей верхушки России не хватило ума, решимости и воли поставить заслон перед уголовниками, идущими напролом в высшую власть. И в 2000 году мафия стала безраздельно управлять страной.

В Штатах в начале 20 века угроза со стороны криминала была отрефлексирована политическим классом, и он создал особую структуру ФБР, ключевой задачей которой стало строительство непроходимого барьера между политической властью и мафией. Для решения этого вопроса ФБР получило карт-бланш, причем настолько серьезный, что эта открытая карта в какой-то момент была использована против клана Кеннеди, который был буквально истреблен за его неприкрытую связь с чикагской мафией, причем в этом тандеме клан Кеннеди играл всё более подчиненную роль, что и стало причиной, побудившей к его физическому уничтожению.

В итоге ФБР задачу решило, а так как угрозы для политического класса США вполне могли возникнуть и в будущем, структура осталась существовать. Как любая нормальная бюрократическая, а тем более силовая структура, она стремилась захватить большие полномочия и больший круг контроля, но это уже была вполне рутинная аппаратная возня.

Тем не менее, ключевая задача ФБР – охрана политического истеблишмента Америки от несистемных угроз – остается приоритетной.

Трамп очевидно является такой угрозой, а потому именно ФБР решает эту проблему. И как-то, но решит, особых сомнений нет.

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