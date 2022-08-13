МИД сравнил работу российских и американских дипломатов

США раскручивают маховик «визовой войны», Россия же в полной мере предоставляет консульские услуги, сообщил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.

Дарчиев подчеркнул, что «по вине Вашингтона запущен маховик «визовой войны», которая отразилась не только на дипломатах, но и на «обычных гражданах». Так, «получение американской визы требует неимоверных усилий». В частности, для ее получения нужно отправиться в другую страну, передает ТАСС.

«Отказ от выдачи виз в Москве под предлогом нехватки кадров – сугубо внутреннее американское решение», – сообщил Дарчиев, отметив, что российские дипломаты в США испытывают «не меньший кадровый дефицит», но продолжают «в полной мере предоставлять консульские услуги вне зависимости от гражданства заявителя». По его словам, «мяч, таким образом, на американской стороне».

Напомним, еще до российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины россияне, которые хотели получить визу США, были отнесены Вашингтоном к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»). К «бездомным» заявителям относят граждан государств, где либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. Заявки передаются консульству одной или нескольких соседних стран. Так, гражданам РФ предлагалось подавать документы в Варшаве.

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