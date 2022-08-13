 

Эстония пожаловалась на проблему выдачи виз другими странами ЕС россиянам

13.08.2022, 4:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У властей Эстонии вызывает беспокойство то, что в страну могут въехать россияне, которые получили визы в других странах ЕС, сообщил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Ляэнеметс отметил, что с 18 августа начнет действовать запрет на въезд в Эстонию россиян с шенгенскими визами, выданными самой Эстонией. «Беспокойство вызывает то, что в Эстонию могут въехать, ну, не знаю, 131 тысяча человек, получивших визы в других государствах Европы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

По мнению Ляэнеметса, такие россияне, «которые будут следовать транзитом», являются «более серьезным вызовом». Он отметил, что «закрыть границы внутри Шенгенского пространства» трудно, так как «это создаст проблемы для самих жителей Эстонии». Ляэнеметс считает, что «разумнее сделать это сообща с другими странами ЕС». Возможность запрета въезда в Эстонию гражданам РФ с шенгенскими визами, выданными в других странах ЕС, правительство обсудит на следующей неделе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.22 / В новой концепции НАТО РФ названа самой большой угрозой

04.10.20 / Эксперт проверил на прочность смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2

08.04.21 / Эксперты оценили влияние пандемии COVID-19 на потребление нефти

29.01.21 / «Google Карты» начнут прокладывать оптимальные маршруты для электромобилей

29.11.21 / Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запустят 22 декабря

28.12.20 / В Донецкой области осудили одну из организаторов “референдума ДНР”

29.09.20 / Мать курсанта, выжившего во время крушения Ан-26Ш, сообщила, что сын пошел на поправку

29.01.22 / В Чехии заподозрили военного из РФ в причастности ко взрывам на складах во Врбетице

04.09.21 / Афганские власти предложили раздельное обучение в университетах

13.10.20 / Немецкие ученые раскрыли секрет уверенности человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика