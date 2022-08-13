Do Rzeczy – экс-премьер сравнил Польшу с «орущим сопляком» — и был обвинён в потакании Москве и Брюсселю

«Польша похожа на орущего сопляка, которого нужно выставить за дверь, и это будет сделано», — заявил по поводу спора Варшавы и Брюсселя экс-премьер страны Лешек Миллер. И сразу вызвал негодование действующего польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который обвинил политика в том, что он «коммунист, посткоммунист» и привык во всём соглашаться с Россией, а также с брюссельскими либералами.



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Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер вызвал негодование некоторых участников политической сцены страны следующим заявлением: «Польша похожа на орущего сопляка, которого нужно выставить за дверь, и это будет сделано». Так он прокомментировал спор Варшавы с Брюсселем за получение денежных средств в рамках плана восстановления государства, пишет Do Rzeczy.

«Премьер-министр Миллер не герой моего романа и никогда им не был, впрочем как и его политическое окружение. Меня удивляет, что он высказал такие слова, хотя и ранее у него проскальзывали такие острые высказывания, которые вероятно не понравились людям», — отметил польский историк Владислав Теофил Бартошевский. По его мнению, бывший глава польского правительства, который был одним из ответственных за вступление Польши в ЕС и внес свой вклад, не должен высказываться таким образом на международной арене. «На мой взгляд, это крайне неподобающе, но премьер-министр Миллер следует собственным законам», — подчеркнул историк. «Я полагаю, что, возможно его больше не интересует дальнейшая политическая карьера. Я думаю, что он уже находится на финишной прямой своей карьеры и в связи с этим высказывается с определённой долей пренебрежения», — добавил он.

Слова Лешка Миллера не остались и без внимания нынешнего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. «Что ж, господин Лешек Миллер — коммунист, посткоммунист, привыкший к тому, чтобы потакать Москве, во всём соглашаясь с Россией и Кремлём. Это именно то выученное подчинение Востоку, России, которая ещё до сих пор дремлет в голове и, к сожалению, и в сердце Лешека Миллера», — заявил Моравецкий. Одновременно он рассказал, что в этой «экзотической коалиции» Миллера существуют вторая составляющая часть — либералы, которые привыкли потакать Брюсселю и Берлину, а также соглашаться с ними.

«Что ж, как для либералов, так и для посткоммунистов, то есть для этой весьма экзотической оппозиционной коалиции, у меня следующий посыл: сегодня Польша преследует свои интересы, не оглядываясь ни на кого. Она не будет реагировать ни на какие топающие ноги со стороны брюссельских бюрократов (…)», — предупредил вчера в ходе пресс-конференции глава польского правительства. Он также призвал не соглашаться с тем, что когда-то говорила Москва, а сегодня пытается навязать Запад.