 

Видео последствий взрыва на складе “Донтехснаб” в Донецке

13.08.2022, 4:29, Разное
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Стоит отметить, что, несмотря работу сотрудников МЧС, обломки стен хранилища продолжают дымиться. В распоряжении Пятого канала появились кадры с места инцидента.

“Это Калининский район улица Сигова, за моей спиной бывший склад запчастей для сельскохозяйственной техники. Здесь нет военных, здесь нет стратегически важных объектов, но тем не менее украинские боевики продолжают наносить удары по мирному населению Донбасса”, – отметил корреспондет с места происшествия.


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