Ученые рассказали о пользе спорта для организма человека

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13.08.2022, 4:25, Разное
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Специалисты выяснили, как спорт влияет на здоровье человека. Результаты исследования, которое длилось 30 лет, опубликовали научные сотрудники Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Ученые привлекли к работе 100 тысяч человек и следили за состоянием их здоровья. Люди самостоятельно делились со специалистами данными об интенсивности и продолжительности тренировок с периодом в одну неделю. В результате стало известно, что спорт и любая другая физическая активность снижает риск смерти от любой причины на 20-21%.

Этого результата можно добиться, занимаясь активностью 150-300 минут в неделю. При этом пользу приносят не только аэробные упражнения, бег, плавание и занятия с утяжелителями, но и простая ходьба средней интенсивности.


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