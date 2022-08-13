 

Проблемы со зрением могут способствовать развитию деменции

13.08.2022, 4:25, Разное
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Китайские ученые доказали, что несвоевременное лечение глазных заболеваний приводит к увеличению риска развития старческого слабоумия. Об этом они сообщили в журнале Aging and Mental Health.

Был проведен анализ результатов 16 исследований с участием 76,3 тысяч человек. Это позволило выяснить, что несвоевременная диагностика и терапия заболеваний зрительной системы ведет к увеличению риска развития старческого слабоумия на 137% по сравнению с теми, кто получал лечение патологий глаз вовремя.

Результаты исследования продемонстрировали, что своевременная диагностика и квалифицированная помощь медиков на ранней стадии развития патологий глаз помогает существенно снизить вероятность развития деменции. Касается это и других заболеваний.


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