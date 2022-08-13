В Конгрессе США предложили объявить импичмент генпрокурору за обыск у Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение инициативу об объявлении импичмента главе минюста страны – генпрокурору Меррику Гарланду.

Грин объяснила свое решение обыском в имении экс-главы американского государства Дональда Трампа. Она считает, что нельзя «терпеть подобного здесь, в Америке, где великие институты попираются с той целью, чтобы одержать верх над чьими-либо политическими оппонентами». По ее словам, «это не то, ради чего они существуют, и такого никогда не должно происходить».

Конгрессвумен считает, что Гарланд «злоупотребил своими полномочиями, дабы подвергнуть политическому преследованию оппонентов» нынешнего президента США Джо Байдена. Она уверена, что «цель подобных действий – не допустить» возвращения Трампа «в Овальный кабинет», передает РИА «Новости».

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Марджори Тейлор Грин.

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