 

Сын Пелоси оказался акционером китайской компании

13.08.2022, 3:33, Новости дня
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Пол Пелоси, сын члена Палаты представителей США Нэнси Пелоси, владеет долей в китайской технологической компании Borqs Technologies, сообщают СМИ. Он сопровождал мать в ее поездке на Тайвань.

Как следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Пол Пелоси получил в качестве оплаты 700 тыс. акций Borqs Technologies. В 2021 году он являлся крупнейшим владельцем акций компании после ее гендиректора Пата Сек Юэн Чана. В марте 2022 года Полу Пелоси все еще принадлежало около 147 тыс. акций, или около 0,07% акций в обращении. 53-летний Пелоси-младший работал в компании, рыночная стоимость которой составляет около 22 млн долларов, в качестве консультанта, пишет New York Post со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Китай обвинил США в попытке изменить статус-кво Тайваньского пролива.

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