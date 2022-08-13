Мужчина застрелил в Черногории восемь взрослых и двух детей

Начальник управления полиции Черногории Зоран Брджанин подтвердил, что в результате стрельбы в исторической столице Цетине погибли 11 человек, включая открывшего стрельбу мужчину.

Брджанин сообщил, что «при пока не выясненных обстоятельствах 34-летний мужчина с инициалами В. Б. из Цетине стрелял в семью, чьи члены были квартирантами в его доме в районе Медовина». Он открыл огонь из охотничьего ружья, убив «двоих детей, одного восьми, другого – 11 лет». Их мать «от полученных ран скончалась в больнице», сообщил Брджанина.

После этого мужчина «вышел на улицу и стрелял из того же ружья по жителям города», он «убил еще семь и ранил шесть человек». Когда прибыла полиция, один из правоохранителей также «получил тяжелое ранение в перестрелке», передает РИА «Новости».

«В данный момент неизвестно, что подтолкнуло В. Б. к таким ужасным действиям, в результате которых он сам лишился жизни», – сказал Брджанина.

Vijesti со ссылкой на Брджанина пишут, что убийцу звали Вук Борилович, передает ТАСС.

Напомним, СМИ со ссылкой на полицию сообщали, что «трагедии предшествовала семейная ссора, после чего нападавший стрелял по случайным прохожим и полицейским, в перестрелке убит».

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