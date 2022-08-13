 

Das Erste – Шрёдер подал иск на бундестаг

13.08.2022, 3:30, Разное
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер решил опротестовать решение бундестага о лишении его средств на содержание собственного офиса, пишет Das Erste. По мнению адвоката Шрёдера, этот шаг со стороны бундестага не имел под собой законных оснований.


AP

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер подал иск на бундестаг в берлинском административном суде, пишет Das Erste. В иске Шрёдер требует, чтобы ему вернули доступ к его офису.

Адвокат политика Михаэль Нагель заявил, что решение комитета бундестага по бюджету о лишении Шрёдера средств на содержание своего офиса не является законным. Как отметил Нагель, в комитете было заявлено, что экс-канцлер перестал всерьёз воспринимать свои «долгосрочные должностные обязанности», однако конкретного разъяснения этих обязанностей представлено не было.

Das Erste напоминает, что в Германии Шрёдер подвергается обильной критике за его связи с Россией. Однако комитет бундестага по бюджету не стал увязывать лишение Шрёдера части экс-канцлерских привилегий с его работой на российские энергетические компании или же с его позицией по украинскому кризису.

Как пишет издание, в 2021 году содержание офиса Шрёдера обошлось немецкому бюджету в €400 тысяч. При этом Шрёдер по-прежнему продолжит получать положенную всем бывшим канцлерам ежемесячную выплату в размере €8300.

При этом ряд однопартийцев Шрёдера из СДПГ требуют исключить экс-канцлера из партии, пишет Das Erste. В качестве причины они указывают как раз работу на российские энергетические компании, а также дистанцирование от действий РФ в ходе украинского кризиса. 


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