 

SVT – Швеция объявила о первой экстрадиции осуждённого в Турцию

13.08.2022, 3:30, Разное
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Правительство Швеции объявило, что 35-летний мужчина, задержанный в Швеции, будет экстрадирован в Турцию. Мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы за мошенничество и находится в списке людей, экстрадицию которых требует турецкая сторона. Однако, по мнению шведского правительства, эта экстрадиция — дело чисто рутинное, передаёт SVT.

ТОМАС ТОРЕН, собкор SVT в Турции: Это – 35-летний мужчина, которого задержали в Швеции ещё в декабре прошлого года, то есть ещё до возникновения спора между Турцией и НАТО. По нашим сведениям, он был осужден турецким судом за ряд мошенничеств с банками и кредитными картами. В соответствии со шведскими юридическими процедурами, теперь он должен быть экстрадирован. Было принято решение о его экстрадиции, и шведское правительство дало на это своё согласие.

СТУДИЯ: По сообщению правительства, экстрадиция не имеет ничего общего с заявкой о вступлении в НАТО. Но почему это происходит сейчас? Просто совпадение?

ТОМАС ТОРЕН, собкор SVT в Турции: Можно предположить, что на решение этого вопроса повлияло соглашение (или спор) НАТО с Турцией. В последние годы из Швеции в Турцию не было ни одной экстрадиции. И теперь, после июньского соглашения с Турцией в Мадриде, где Швеция подписала документ, в котором говорилось, что она в срочном порядке рассмотрит запросы об экстрадиции, выносится судебный приговор и решение правительства об экстрадиции. Даже если правительство настаивает на том, что это – обычное судебное дело, со стороны суда поступило утверждение об отсутствии каких-либо рисков, что этого человека подвергнут юридическому произволу или преследованию в дальнейшем. Но, по большому счёту, будет уместно предположить, что время для этого было выбрано именно после достингутого соглашения.

Дата выхода в эфир 12 августа 2022.


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