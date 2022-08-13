 

47% “вторички” куплено в ипотеку

13.08.2022, 3:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В июле на рынке вторичного жилья Москвы увеличилась активность ипотечных заемщиков. С привлечением ипотеки было приобретено порядка 47% квартир, и в ближайшие месяцы спрос на кредиты будет еще больше.

Рост ипотечных сделок объясняется снижением ключевой ставки и, соответственно, ставок по кредитам. Кроме того, многие покупатели в марте оформили краткосрочные вклады под высокие проценты, и сейчас срок их действия закончился.

Средняя стоимость вторичной квартиры, покупаемой в ипотеку, составила 11,7 млн рублей. Самая дорогая квартира была приобретена за 33 млн рублей.

Средний размер кредита в июле – 6,3 млн рублей, размер первого платежа по ипотеке – 5,3 млн рублей.

С начала года столичная «вторичка» подорожала почти на 5%. Средняя цена кв. м к концу первого полугодия зафиксирована на уровне 310 тыс. рублей, цена квартиры – 16,9 млн рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12.21 / Новый тренер «Спартака» покинет клуб до конца года

30.04.22 / Тысячи новых вирусов перейдут от животных к людям из-за глобальных климатических изменений

27.11.21 / Родила — муж помогал – Личное мнение

14.02.22 / СМИ: звезда “Игры престолов” Софи Тернер ждет второго ребенка

11.08.22 / Индия скоро обгонит Китай и станет самой густонаселённой страной мира

21.07.22 / Карацев обыграл Галана и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

06.08.22 / Мнение: Уничтожение группы украинских танков

26.02.22 / Интенсивные бои под Счастьем попали на видео: Давай-давай, быстро!

19.01.21 / Алексей Навальный выдал кадры из GTA 5 за недвижимость Путина

01.02.21 / Падающие с неба НЛО наблюдали в Денвере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика