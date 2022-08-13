Разработка ученых ННГУ позволит заряжать гаджеты от температуры тела

Создана нанопленка, которая может стать основой устройств для подзарядки гаджетов от тепла тела пользователя. Также с ее помощью получится усовершенствовать умную одежду. Разработка принадлежит научным сотрудникам Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.

Российские специалисты запатентовали пленку еще весной этого года, но сообщения в СМИ начали появляться только недавно. Изделие имеет толщину в 100 нанометров и вес в миллионные доли грамма.

Основна нанопленка на марганце и кремние. Она производится в вакууме и может работать при температуре до 800 градусов по Цельсию. Изделие не боится открытого космоса и радиации.