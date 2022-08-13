В Техасе создали умный матрас, помогающий погрузиться в глубокий сон

Ученые из Соединенных Штатов Америки разработали матрас, который изготовлен по новой технологии представителями Техасского университета в Остине. Изделие позволяет избавить человека от бессонницы.

В матрас строено несколько электронных устройств, производящих анализ состояния пользователя и устанавливающих определенную температуру поверхности изделия с помощью нагревателей. Это способствует быстрому погружению в крепкий сон и улучшению качества отдыха.

Проведенные эксперименты показали, что люди в среднем на 58% засыпали на новом умном матрасе быстрее, чем на обычной кровати.