 

В Техасе создали умный матрас, помогающий погрузиться в глубокий сон

13.08.2022, 3:05, Разное
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Ученые из Соединенных Штатов Америки разработали матрас, который изготовлен по новой технологии представителями Техасского университета в Остине. Изделие позволяет избавить человека от бессонницы.

В матрас строено несколько электронных устройств, производящих анализ состояния пользователя и устанавливающих определенную температуру поверхности изделия с помощью нагревателей. Это способствует быстрому погружению в крепкий сон и улучшению качества отдыха.

Проведенные эксперименты показали, что люди в среднем на 58% засыпали на новом умном матрасе быстрее, чем на обычной кровати.


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