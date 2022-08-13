 

США собрались перебросить осенью в Европу 260 военных в ответ на СВО

13.08.2022, 2:45, Новости дня
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Сухопутные войска США объявили об осеннем развертывании штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл в Европе в ответ на российскую специальную военную операцию на Украине.

Сообщается, что для «поддержки европейских союзников и союзников по НАТО»  планируется «развернуть контингент, насчитывающий около 260 солдат». Их отправка в Европу будет носить временный характер, передает ТАСС.

Как уточнила пресс-служба американской армии, такой шаг стал «ответом» на российскую спецоперацию на Украине. Точные сроки и страны, куда отправятся американские войска, не указаны, передает РИА «Новости».

Напомним, США сообщили о переброске в Европу 2,4 тыс. военнослужащих, которые будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии «для защиты воздушного фланга НАТО».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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