Журналистов «Известий» отпустили из полицейского участка в Эстонии

Корреспондента и оператора «Известий», задержанных в Эстонии, отпустили, им аннулировали визы, информирует издание.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после задержания журналистов в Эстонии сообщала, что российское посольство «держит на контроле данную ситуацию». В сообщении говорилось, что «предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам», а «к месту их нахождения направлен консульский сотрудник», передает РИА «Новости».

Позднее издание сообщило, что «Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева отпустили из полицейского участка в эстонском городе Йыхви», журналисты направляются в пограничный пункт Нарва – Ивангород, чтобы пересечь границу и вернуться в Россию, передает ТАСС.

При этом журналистам аннулировали визы. В соответствующем документе утверждается, что «решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны». Им запретили въезд в страны ЕС на три года, сообщается в Telegram-канале издания.

Напомним, журналисты отправились в Эстонию в командировку для подготовки материалов. Они ехали в поезде из Нарвы в Таллин. Их сняли с поезда и доставили в отдел полиции.

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