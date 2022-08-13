 

Мнение: Скоро финал

13.08.2022, 2:35, Разное
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В принципе, я думаю, всем уже более чем понятно, куда всё катится с Россией – кранты неизбежны, разница лишь в ожидаемых сроках. Лично я тут с большинством, которое грезит о каких-то “годах”, не согласен – все случится гораздо быстрее и, может быть, даже несколько неприлично: негромкий “пукк!” – и всё. Хотя я тут, конечно, как всегда оптимист. Возможно, всё это как бы Вяличие будет еще долго, мучительно и в корчах, под конец совсем уж непристойно издыхать – но надеюсь, что мы все ж будем избавлены от такого тяжелого зрелища. Хватит с нас того, что мы видели издыхание Совка – куда более могучего и нелепого монстра.

Хотя, кстати, долгая гибель СССР (примерно 1988-1991, с заездом на 1992) была все ж по-своему величественна, подарила несколько истинных шедевров в кинематографе, пару-тройку неплохих книг. В конце у этого гнилого отродья все ж почти выпали все зубы, он перестал быть столь агрессивным и даже наоборот – стал до ужаса сентиментальным, полюбил закатные краски и стал задумываться о бренности вообще всякого существования – что, как ни крути, придает осмысленности и глубины даже прямолинейным и туповатым особям.

Беда в том, что от нынешнего монстрика, “РФ имени Путина” даже этого ожидать не приходится: в основе тут изначально не было никакой, хоть сколь-нибудь заслуживающей внимания идеи: ни искусства, ни науки, ни даже балета пресловутого, в котором “впереди планеты всей” – одни убогие гопники вокруг, с тремя классами и двумя с половиной мыслями в голове. Потому, впрочем, я и жду, что не будет в финале какого-то грандиозного шухера – они просто в какой-то момент порскнут во все стороны, как тараканы, и уже через пару дней никто не вспомнит их по имени (а если честно, никто их по именам и сейчас не знает). Останется пустой и гулкий Кремль, необитаемый Совмин, хлопающая открытыми дверями Лубянка (куда все равно всем будет страшно заглядывать). И – никого.

Кроме позора, конечно. Позор останется с нами навсегда.

Источник: Размышления вольного социолога


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