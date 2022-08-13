В РФ разработали новый противогрибковый препарат

Научные сотрудники НИТУ «МИСиС» из РФ в результате нового исследования открыли вещества, которые могут стать основой уникальных лекарственных препаратов от грибковых и дрожжевых заболеваний.

Специалисты проводили эксперты по поиску новых способов синтеза производных микозидина. Это вещество борется с дрожжами и грибками. В результате с помощью реакций Кневенагеля и алкилирования имидного азота удалось получить 3,5-замещенные тиазолидин-2,4-дионы – соединения, которые эффективно подавляют размножение и рост патогенов.

По мнению специалистов, уже скоро на основе этих соединений выпустят отечественные лекарственные препараты, эффективно справляющиеся с грибковыми инфекциями и заболеваниями кожи.