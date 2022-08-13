 

Исследование: собаки демонстрируют свою симпатию с помощью виляния хвостом

13.08.2022, 1:40, Разное
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Китайские ученые рассказали, что хвост собаки – своего рода особый индикатор ее настроения и психоэмоционального состояния. Питомцы виляют хвостом в правую сторону, если замечают знакомых людей или хозяев.

Специалисты провели анализ 21 тысячы случаев виляния хвостом 10 биглей благодаря системе отслеживания движения. Питомцы три дня встречались с незнакомцами, игравших с ними и угощавших четвероногих лакомством. Особое внимание обратили на то, что по мере большего знакомства собаки начинали вилять хвостом в правую сторону, когда видели людей.

По словам ученых, такой тип влияния основан на активации левой префронтальной коры мозга. Она отвечает за обработку положительных эмоций. Если же виляния происходят в левую сторону, то это может свидетельствовать о настороженности животного.


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