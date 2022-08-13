Обнародован ордер на обыск у Трампа

Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения бывшего президента США Дональда Трампа и опись изъятого имущества.

Ордер, утвержденный 5 августа, разрешает исследовать всю территорию имения на основании статьей кодекса США о «сборе, передаче или утере оборонной информации». В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги. Наказанием по статье, на которую ссылается суд, может стать штраф или лишении свободы на срок до десяти лет, передает РИА «Новости».

В документе сказано: «Предписывается изъять все документы и записи, составляющие улики, контрабанду, полученное преступным путем имущество и другие вещи, находящиеся в незаконной собственности в нарушение параграфов 793, 2071 или 1519 раздела 18 Свода законов США». Раздел 18 параграфа 793 Свода законов США («Сбор, передача или потеря информации, относящейся к сфере обороны») предусматривает санкции за получение данной информации с «намерением или достаточной причиной, чтобы считать, что эта информация может быть использована во вред Соединенным Штатам или на пользу любого иностранного государства», передает ТАСС.

Politico со ссылкой на ордер пишет, что ФБР «проводит расследование в отношении Трампа на предмет удаления или уничтожения записей, воспрепятствования расследованию и нарушения Закона о шпионаже». Утверждается, что у Трампа находились документы с пометкой «TS/SCI» (Top Secret/Sensitive Compartmented Information), подразумевающие один из самых высоких уровней секретности. Еще один документ, предположительно, содержал «данные о президенте Франции».

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. СМИ сообщают, что ФБР изъяло 11 комплектов секретных документов. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными.

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