Цену на газ в Болгарии предложили поднять дополнительно на 6%

С сентября газ в Болгарии может подорожать на дополнительные 6%, сообщают информационные агентства. При этом госкомиссия Болгарии по энергорегулированию уже согласилась с предложением об увеличении цены с 1 августа сразу на 60%.

Компания «Булгаргаз» внесла предложение о повышении стоимости. Цена может вырасти до 315,61 лева (около 157,8 евро) за мегаватт-час без учета дополнительных платежей, передает ТАСС.

Напомним, Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии приняла на закрытом заседании предложение «Булгаргаза» об увеличении цены газа с 1 августа сразу на 60,01%, до 297,89 лева (около 149 евро), что стало рекордом для Болгарии. После повышения внутренних цен на топливо глава Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Иван Иванов раскритиковал гендиректора «Булгаргаза» Людмила Йоцова: «Вас предупреждали (об отказе Газпрома от поставок), вы не поверили, но вы, как глава крупнейшей газовой компании Болгарии, должны были вмешаться не только путем обращения в Совет министров».

В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла РФ Элеонору Митрофанову.

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