 

Цену на газ в Болгарии предложили поднять дополнительно на 6%

13.08.2022, 1:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С сентября газ в Болгарии может подорожать на дополнительные 6%, сообщают информационные агентства. При этом госкомиссия Болгарии по энергорегулированию уже согласилась с предложением об увеличении цены с 1 августа сразу на 60%.

Компания «Булгаргаз» внесла предложение о повышении стоимости. Цена может вырасти до 315,61 лева (около 157,8 евро) за мегаватт-час без учета дополнительных платежей, передает ТАСС.

Напомним, Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии приняла на закрытом заседании предложение «Булгаргаза» об увеличении цены газа с 1 августа сразу на 60,01%, до 297,89 лева (около 149 евро), что стало рекордом для Болгарии. После повышения внутренних цен на топливо глава Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Иван Иванов раскритиковал гендиректора «Булгаргаза» Людмила Йоцова: «Вас предупреждали (об отказе Газпрома от поставок), вы не поверили, но вы, как глава крупнейшей газовой компании Болгарии, должны были вмешаться не только путем обращения в Совет министров».

В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.

В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла РФ Элеонору Митрофанову.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09.21 / Обнаружено оружие пропавшего на Урале срочника

05.03.21 / Побег из Редингской тюрьмы. Бэнкси нарисовал новое граффити на стене знаменитой темницы

26.04.21 / Жена Бардаша показала, как кормит грудью четырехмесячную дочь

24.12.20 / Патриарх Кирилл перечислил негативные последствия пандемии

22.01.21 / В Киеве почтили память героев Небесной сотни

12.10.20 / Климкин о событиях в Беларуси: Для нас самое время начать более активную игру

13.12.21 / Тайваньского министра отключили от трансляции на саммите за демократию

05.09.20 / Эколог: Водный путь, который может соединить Черное и Балтийское моря, – большая международная афера

22.05.21 / Испания откроет въезд для вакцинированных от COVID-19 туристов

11.07.21 / Эстония усилила охрану на границе после наплыва мигрантов из Беларуси в Литву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика