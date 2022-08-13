 

Россия предупредила США об угрозе разрыва дипотношений

13.08.2022, 1:22, Новости дня
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США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений, сообщил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность понижения дипотношений меду двумя странами, Дарчиев ответил, что не хочет «вдаваться в гипотетические рассуждения» в нынешней «турбулентной ситуации». По его словам, «западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике», передает ТАСС.

Однако он указал «в данном контексте» на «обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Как сообщил Дарчиев, если данное предложение «будет реализовано, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва». «Американская сторона предупреждена», – сказал он.

Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения РФ в американский список «стран-спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций. 27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию «спонсором терроризма».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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