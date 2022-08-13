Полковник Макгрегор – созданные нами конфликты — это дойные коровы американского ВПК

Для стимулирования ВПК Штатам нужны затяжные конфликты, считает полковник в отставке Дуглас Макгрегор. В интервью Judging Freedom бывший советник министра обороны США отмечает, что именно этим объясняется отсутствие диалога между Вашингтоном и Москвой.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший советник министра обороны США, полковник в отставке: Слушайте, Джадж, они знают не понаслышке, что, если навесить на определенную страну ярлык «спонсора терроризма», с ней больше нельзя будет вести дела. То есть, если за Россией пытаются закрепить статус постоянного врага, или за Китаем или любой другой страной, самый быстрый способ сделать это – сказать: «вы спонсируете терроризм!». Тут дело скорее в желании сделать так, чтобы конфликт продолжался вечно и саботировать любые попытки достичь понимания, начать сотрудничать или решить вопрос дипломатическим путём. Я хочу сказать, что даже если вы начинаете войну, одно из основных ваших стремлений – сохранить пути диалога с вашим оппонентом, потому что в итоге вы хотите, чтобы война закончилась!



ДЖАДЖ НАПОЛИТАНО, ведущий: Верно.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший советник министра обороны США, полковник в отставке: Но вот только мы этого не делаем, потому что созданные нами конфликты – это «дойные коровы», огромные «дойные коровы» в руках военно-промышленного комплекса Конгресса! Это оригинальный термин, который президент Эйзенхауэр использовал в ходе своей речи (Д. Эйзенхауэр в прощальной речи предупреждал, что верхушка ВПК может обрести необоснованное политическое влияние в стране. — ИноТВ). Позже из этой формулировки убрали упоминание Конгресса, они сказали: «генерал, у Вас и так достаточно врагов, давайте не будем добавлять к их числу конгрессменов». Но правда в том, что ВПК действительно подконтролен Конгрессу!



ДЖАДЖ НАПОЛИТАНО, ведущий: Военно-промышленный комплекс не смог бы существовать без щедрой финансовой поддержки со стороны Конгресса.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший советник министра обороны США, полковник в отставке: Совершенно верно. Если вернемся к проблеме высших «четырехзвездочных» офицеров, а их 40 человек – это еще одна золотая жила для индустрии, благодаря такому количеству военноначальников, у Конгресса есть доступ к большему числу людей, которых можно использовать, создавая ненужную избыточность, чтобы вложить туда больше денег.

Дата выхода в эфир 10 августа 2022 года