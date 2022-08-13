 

Полковник Макгрегор – созданные нами конфликты — это дойные коровы американского ВПК

13.08.2022, 0:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Для стимулирования ВПК Штатам нужны затяжные конфликты, считает полковник в отставке Дуглас Макгрегор. В интервью Judging Freedom бывший советник министра обороны США отмечает, что именно этим объясняется отсутствие диалога между Вашингтоном и Москвой.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший советник министра обороны США, полковник в отставке: Слушайте, Джадж, они знают не понаслышке, что, если навесить на определенную страну ярлык «спонсора терроризма», с ней больше нельзя будет вести дела. То есть, если за Россией пытаются закрепить статус постоянного врага, или за Китаем или любой другой страной, самый быстрый способ сделать это – сказать: «вы спонсируете терроризм!». Тут дело скорее в желании сделать так, чтобы конфликт продолжался вечно и саботировать любые попытки достичь понимания, начать сотрудничать или решить вопрос дипломатическим путём. Я хочу сказать, что даже если вы начинаете войну, одно из основных ваших стремлений – сохранить пути диалога с вашим оппонентом, потому что в итоге вы хотите, чтобы война закончилась!

 
ДЖАДЖ НАПОЛИТАНО, ведущий: Верно.
 
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший советник министра обороны США, полковник в отставке: Но вот только мы этого не делаем, потому что созданные нами конфликты – это «дойные коровы», огромные «дойные коровы» в руках военно-промышленного комплекса Конгресса! Это оригинальный термин, который президент Эйзенхауэр использовал в ходе своей речи (Д. Эйзенхауэр в прощальной речи предупреждал, что верхушка ВПК может обрести необоснованное политическое влияние в стране. — ИноТВ). Позже из этой формулировки убрали упоминание Конгресса, они сказали: «генерал, у Вас и так достаточно врагов, давайте не будем добавлять к их числу конгрессменов». Но правда в том, что ВПК действительно подконтролен Конгрессу!
 
ДЖАДЖ НАПОЛИТАНО, ведущий: Военно-промышленный комплекс не смог бы существовать без щедрой финансовой поддержки со стороны Конгресса.
 
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, бывший советник министра обороны США, полковник в отставке: Совершенно верно. Если вернемся к проблеме высших «четырехзвездочных» офицеров, а их 40 человек – это еще одна золотая жила для индустрии, благодаря такому количеству военноначальников, у Конгресса есть доступ к большему числу людей, которых можно использовать, создавая ненужную избыточность, чтобы вложить туда больше денег.

Дата выхода в эфир 10 августа 2022 года


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05.21 / Евгений Понасенков представит Россию на конкурсе «Евровидение» в 2022 году

13.04.22 / В жирной рыбе – селен, а в яйцах – цинк и биотин: 5 главных продуктов питания для красоты и здоровья волос

14.03.22 / Кристен Стюарт, Эль Фаннинг, Селена Гомес и другие на премии Critics Choice Awards

07.03.22 / Мнение: Коротко по Украине. 07.03.2022

22.12.21 / Вера Брежнева элегантно презентовала праздничный ролик для Vogue: “Шик, блеск”

07.10.21 / Великобритания отказалась возвращать России золотой шлем Александра Македонского, найденный в ходе раскопок советскими археологами в 1971 году

23.12.20 / Подборка русскоязычных публикаций о Китае

10.12.20 / В гостях у Карли Клосс и Джошуа Кушнера: экскурсия по новой вилле пары в Майами

08.02.22 / В гостях у вечности

19.08.20 / Мнение: Останется ли Минск местом проведения переговоров по Донбассу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика