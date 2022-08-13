Der Tagesspiegel – кризис в экономике обойдётся Германии в €70 млрд потерь и 300 000 безработных

Независимо от дальнейших объёмов поставок из России, цены на энергию в Германии буду оставаться высокими, пишет Der Tagesspiegel. Согласно анализу Института немецкой экономики в Кёльне, стоимость жизни в стране растёт, и потребителям следует готовиться к тому, что эта тенденция сохранится. В итоге потери экономического производства составят около €70 млрд, а число безработных в 2023 году может вырасти более чем на 300 тыс. человек.



AP

Институт немецкой экономики в Кёльне ожидает значительных экономических последствий от сохраняющихся высоких цен на энергию, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

«Высокий уровень цен обременяет домохозяйства за счёт высоких затрат на энергию и роста потребительских цен, — отмечают авторы анализа, попавшего в распоряжение берлинского агентства Deutsche Presse-Agentur. — В целом, стоимость жизни существенно растёт».

Как поясняется в статье, исследователи проанализировали различные сценарии роста цен на энергоносители, начиная с высокого базового уровня. Например, только цена на газ уже выросла в 5 раз за год в период с 2020 по 2021 год. Однако Институт немецкой экономики подчёркивает, что это не прогнозы, а скорее возможные варианты развития событий.

Следуя первому сценарию, учёные предполагают, что со второго по третий квартал текущего года цена на природный газ вырастет на 50% и что она не нормализуется до конца следующего года. В конце 2023 года цена на газ по-прежнему будет в два раза выше, чем среднегодовая цена в 2021 году.

Согласно такой расчётной модели, цена на нефть немного повысится (на 10%) в третьем квартале текущего года и снова упадёт в течение 2023 года, но затем всё равно будет на 45% выше среднегодового уровня в 2021 году.

Это реалистичные предположения, считает один из авторов исследования Томас Обст. Например, цены на газ с февраля по март уже выросли примерно на 50%. Эксперты предположили меньший рост цен на нефть, поскольку она транспортируется судами, а не трубопроводами, и поэтому её легче заменить.

Исследователи сравнили, какие дополнительные экономические затраты повлекут за собой эти события по сравнению с базовым сценарием. В базовом сценарии предполагается, что к концу 2023 года цена на газ снизится примерно на треть, а цена на нефть — примерно на пятую часть, в каждом случае по сравнению с уровнем второго квартала 2022 года.

«Ситуация напряженная, но решаемая», — описывает Обст эту расчётную модель. При таких предположениях недостающий газ может быть частично замещён, а немецкие хранилища могут быть в значительной степени наполнены. В то же время промышленность и потребители должны будут экономить газ.

Последствия для немецкой экономики окажутся явно заметны в первом сценарии по сравнению с базовым. Согласно расчётам Кёльнского института, уровень инфляции увеличится на 0,9% в текущем году и на 1,3% в следующем. Экономическое производство также пострадает: ВВП снизится на 0,2% в текущем году и на 1,3% в следующем году, причём исследователи исключили инфляцию из этих расчётов.

Поскольку в распоряжении людей будет меньше денег, то и покупать они станут значительно меньше: частное потребление снизится на 1,1% относительно базового сценария. У компаний, в свою очередь, останется меньше денег для инвестиций. Они сократятся на 0,4% в 2022 году и на 3,1% в 2023 году.

При втором сценарии эксперты предполагают гораздо большую неопределённость в том, что касается поставок газа и их дальнейшего сокращения. В частности, они считают, что цена на природный газ удвоится и останется на этом уровне в 2023 году.

Предполагаемое удвоение цены на газ недавно стало очевидным на фьючерсных биржах, говорит Обст: цены на сделки по будущим поставкам, так называемые фьючерсы, примерно удвоились с середины июня. Кроме того, в этом сценарии цена на нефть вырастет на 30%. В конце 2023 года цена на газ будет в 4 раза выше среднегодовой цены в 2021 году, а цена на нефть будет примерно на 72% выше уровня 2021 года.

В случае такого сценария последствия будут ещё более явно выраженными, отмечает Der Tagesspiegel. Также эксперты предполагают, что уровень инфляции повысится на 1% в текущем году и на 4% в следующем году — опять же по сравнению с базовым сценарием.

Согласно расчётам, в 2023 году ВВП снизится на 2%. В целом, потери экономического производства составят около €70 млрд, а инвестиции сократятся на 0,4% и 4,2% в этом и следующем году. Соответственно, в 2023 году безработица может вырасти более чем на 300 тыс. человек, подчёркивает издание.

Как сообщается в статье, ситуация нормализуется не ранее 2024 года. «Нормализация не означает возвращение к довоенному уровню», — подчеркнул Обст. Он ожидает полной перестройки энергетической инфраструктуры, например, за счёт строительства терминалов для импорта сжиженного природного газа (СПГ).

«Это стоит денег и времени, тем более что СПГ дороже природного газа», — отметил он. Возвращение к стабильному состоянию в данном случае означало бы, что «неопределённость снова исчезнет, мы снова будем знать, откуда мы получаем энергию, и предполагать, что так будет и впредь».

В этих двух сценариях не учитываются возможные производственные потери в случае полного прекращения поставок газа, поскольку, с точки зрения Кёльнского института, их последствия были бы слишком сложными и, следовательно, трудно представимыми в моделях для расчёта, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

«Независимо от этого, потребители и производители должны готовиться к сохранению высоких цен, — подчёркивают авторы исследования. — Пакеты мер помощи, принятые до сих пор, могут лишь частично компенсировать ожидаемое дополнительное бремя расходов».