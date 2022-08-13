Мнение: Зависимость Европы от туризма, прибалты не пускают россиян, финны ожидают спада

1. Насколько сильно пострадают европейские страны, если прекратят выдавать визы россиянам? Туристическая отрасль в России составляет лишь 4% экономики, тогда как в типичной стране Европы зависимость от туризма в 2-5 раз выше (ссылка):



Индустрия туризма вносит весомый вклад в экономику многих стран Европы, особенно южных — так, туризм формирует более 20% ВВП Греции, Хорватии, Албании, более 30% — Черногории. В Центральной и Восточной Европе показатель в среднем составляет 7-8%, а на севере особенно выделяется Исландия со своими 21%.

В России доля туризма в ВВП составляет примерно 4%, однако Правительство планирует увеличить эту долю до 6% к 2035 году.

2. А вот карта стран, которые уже приостановили или ограничили выдачу виз россиянам (ссылка):





По данным на 5 августа, выдачу виз приостановили 8 стран: Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия. В Словении выдачу серьезно ограничили. Возможно, что к этим странам позже присоединятся Польша и Финляндия.

Сейчас в ЕС обсуждают инициативу по запрету в большем числе стран, однако Еврокомиссия отметила, что полный запрет невозможен.

Россияне, понятное дело, составляют не 100% туристов в Европе. Но мы, в отличие от внутренних европейских туристов, всё же завозим туда деньги извне, и мы являемся сравнительно платёжеспособными клиентами. Если уж россияне доезжают до Западной Европы, обычно они тратят деньги, а не жмотятся из-за каждого пустяка как немцы или шотландцы.

В странах же Восточной Европы и отчасти Северной и Южной туристы из России всегда были одной из главных категорий клиентов. И именно эти страны рискуют сейчас потерять значительную долю своего ВВП, если устроят туристический занавес.

Приостановка и ограничения на выдачу виз — это ещё не полный запрет, который, как ожидается, в ближайшее время введут у себя только прибалты и, может быть, неверные финны (ссылка). Почему они так поступают, понятно.

Слабые страны Прибалтики не обладают даже минимальной самостоятельностью, поэтому они традиционно выступают застрельщиками различных русофобских инициатив, которые остальной Европы не нужны и невыгодны, но зато нужны и выгодны США. В Госдепе хотят как можно сильнее ослабить Россию и её связи с Европой, эту цель там не скрывают. А заодно ослабить и экономику Евросоюза, которая является конкурентом экономики США.

Но в этот раз есть ещё одна причина, почему власти стран Балтии так себя ведут, помимо русофобии и традиционной роли марионеток США. В Прибалтику за последние несколько месяцев приехало очень много россиян и беженцев с Украины. Это для нас масштабы эмиграции из России незначительны, а вот в маленьких Эстонии, Латвии и Литве общее население составляет лишь 1,3, 1,9 и 2,8 миллионов человек соответственно. Поэтому когда туда приезжает даже всего несколько десятков тысяч человек, это уже заметные изменения в демографии. А если эти люди там ещё и осядут, получат ВНЖ и гражданство, привезут своих родственников и знакомых…

В перспективе, это может серьёзно поменять на этнический состав стран Прибалтики, а как следствие, и на электоральные предпочтения населения. Местные же русофобы терять власть вовсе не хотят, ни сейчас, ни через 10-20 лет. Поэтому-то там и активизировались разговоры о том, чтобы больше не пускать русских даже в качестве туристов (туристическая виза может стать первым шагом к эмиграции), а часть уже приехавших на ПМЖ выслать обратно. Программы по содержанию беженцев там уже сократили: так как политика прибалтийских стран основана на нацизме, к украинцам местные власти относятся примерно как к русским, то есть видеть их у себя не хотят.

Запрет виз для россиян может обернуться для той же Эстонии потерей нескольких процентов ВВП, но Эстония продолжает требовать, чтобы визы прекратила выдавать вся Европа. Видимо, если туризм в ЕС просядет везде, эстонцам будет не так обидно отдуваться за интересы США.

Лично мне друзья тем временем хвалят Персию. Народ дружелюбный, улицы чистые, цены низкие. Отношение к своей истории — трепетное, все памятники в отличном состоянии. С гей-парадами, правда, всё плохо, но это неудобство наш турист способен перетерпеть.

3. От русских туристов и прочих связей с Россией сильно зависит также экономка Финляндии. Финские власти смотрят в будущее с пессимизмом. Лидер страны намекает, что экономические проблемы не ограничатся одним только 2022 годом (ссылка):

Президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил о скором экономическом спаде в Европе. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, граждане Финляндии и других европейских государств должны быть готовы к тому, что их экономическое положение больше не будет улучшаться каждый год, к чему все привыкли. Ухудшение экономической обстановки, по мнению президента, может повлиять на концепцию европейского единства.