Специалисты нашли ДНК насекомых в чае

Ученые из Германии нашли в сушеных листьях чая ДНК насекомых, которые обитали на чайных плантациях. Среди остатков генов был материал пчел, пауков и улиток.

Исследования проводили научные сотрудники Университета Трира в Германии. Для анализа они отобрали именно чайные листья, так как люди употребляют их в сушеном виде и заливают кипятком. В случае с кофейными зернами обнаружить ДНК практически невозможно, так как они проходят тщательную обжарку и переработку.

Исследование считается важным, так как его результаты продемонстрировали, каким образом можно следить за популяциями насекомых, контактирующими с чайными листьями.