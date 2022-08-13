 

Специалисты нашли ДНК насекомых в чае

13.08.2022, 0:19, Разное
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Ученые из Германии нашли в сушеных листьях чая ДНК насекомых, которые обитали на чайных плантациях. Среди остатков генов был материал пчел, пауков и улиток.

Исследования проводили научные сотрудники Университета Трира в Германии. Для анализа они отобрали именно чайные листья, так как люди употребляют их в сушеном виде и заливают кипятком. В случае с кофейными зернами обнаружить ДНК практически невозможно, так как они проходят тщательную обжарку и переработку.

Исследование считается важным, так как его результаты продемонстрировали, каким образом можно следить за популяциями насекомых, контактирующими с чайными листьями.


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