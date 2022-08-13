 

Питание, которое позволяет худеть более интенсивно: боремся с лишним весом с умом

13.08.2022, 0:10, Разное
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Если принимать пищу с 7 утра до 3 часов дня, то можно худеть намного интенсивнее. При таком графике питания всего за три месяца человек способен избавиться от шести килограммов лишнего веса. К подобному выводу пришли американские ученые после проведения экспериментов.

Возвращение лишних килограммов

Люди с лишними килограммами всячески пытаются от них избавиться. Есть десятки различных диет, но вот универсальной, помогающей всем без исключения, не существует. Очень важно сохранять уже достигнутые результаты в ходе соблюдения какой-то диеты. Ведь бывает так, что человек успешно худеет, но спустя несколько месяцев вес возвращается. Просто он перестает сидеть на диете. В таком случае оптимально не ограничивать калории, а менять образ жизни. Нужно организовать свое питание так, чтобы лишний вес не появлялся.

Исследование

Ученые наблюдали за людьми с ожирением. Те добровольцы, которые ели в восьмичасовом интервале, в среднем похудели на 6,3 килограмма за 14 недель. В контрольной группе, участники которой принимали пищу по стандартном графику, средний результат был на 2,3 килограмма меньше. В двух группах участники занимались одинаковыми физическими нагрузками и получали советы от экспертов насчет правильного подбора пищи и питания. Результаты исследования позволили предположить ученым, что затрачиваемое на прием пищи ограничение времени, снижает и общее количество калорий.

Прерывистое голодание

Участники эксперимента, которые находились на прерывистом голодании, получали примерно на 150-200 калорий меньше тех, кто употреблял пищу в обычном режиме. Прерывистое голодание сделали популярным многие голливудские звезды. Среди них Николь Кидман, Бенедикт Камбербетч, Дженнифер Энистон и другие. Помимо похудения, данная практика напрямую связана с уменьшением риска возрастных заболеваний и увеличением продолжительности жизни. Но перед применением практики обязательно нужно проконсультироваться с врачом.


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