10 главных тем свежего выпуска «НО» в 10 предложениях

Есть еще одна долгожданная новость: вышел второй номер журнала «НО. Новая рассказ-газета».Несмотря на судебные иски и давление со стороны правоохранительных органов, журналисты «Новой газеты» продолжают делать свою работу.Но нам важно, чтобы вы были с нами.



Суммы, которые обещают контрактникам за участие в боевых действиях, в десять раз больше, чем средняя зарплата в регионах — мы выяснили (https://novaya.media/articles/2022/08/12/strelnut-do-zarplaty), что сейчас значит «Стрельнуть до зарплаты».

Детей деньгами не купишь, зато им идеологически можно вбить нужные нарративы «Трёхлинейкой по голове» — показываем (https://novaya.media/articles/2022/08/12/trekhlineikoi-po-mozgam), как это будет устроено в российских школах.Про других детей — со СМА — сейчас не думает никто, кроме доктора Курмышкина, и у этих пациентов надежда только на него, хотя на самом деле это вся «Страна вызывает врача» (https://novaya-no.cdn.ampproject.org/c/s/novaya.no/amp/articles/2022/07/19/strana-vyzyvaet-vracha).

Людям вообще не до болезней — своих и чужих, — хотя тот же ковид, например, никуда не делся, и даже нарастает (https://novaya.media/articles/2022/08/12/bez-obiavleniia-volny), пусть и «Без объявления волны».И это ещё все молчат про психологический слом, иначе тяжело будет объяснить, «Почему мы такие» (мы, кстати, не молчим, у нас есть по этому поводу большое интервью (https://novaya.media/articles/2022/08/12/chto-s-nami-ne-tak) с психологом Асмоловым!).В этом номере вообще много ответов на вопросы о нас: допустим, почему в РФ надо, «Чтобы все были “как все”» — получился такой разбор (https://novaya.media/articles/2022/08/12/chtoby-vse-byli-kak-vse)идеологии тоталитаризма через общественные настроения.В такой формации сразу становятся заметными и «Охранительницы» вроде депутата Яны Лантратовой (примечательный её портрет (https://novaya.media/articles/2022/08/12/okhranitelnitsa) — прямо у нас в выпуске), и лица с другого фланга, из-за чего пропаганда сразу кричит (https://novaya.media/articles/2022/08/12/kto-kryshuet-tebia-sobchak): «Кто крышует тебя, Собчак?», — хотя нашему телеобозревателю кажется, что дело вовсе не в крыше, а в четкой жизненной позиции известной журналистки.И когда всё это, наконец, закончится, эти портреты явно будут свидетельствами эпохи. Становится грустно: лучше бы уж играли в «Тигры престола» (https://novaya.media/preview/c2b4e43ebf8c47bf8dad46eadfead818?token=043A718774C572BD8A25ADBEB1BFCD5C0256AE11CECF9F9C3F925D0E52BEAF89), защищая по-настоящему, а не формально, краснокнижных хищников (как это делают экологи из нашего центрального текста) — и всем было бы счастье.«Любви хотят все, даже сволочи», — утверждает (https://novaya.media/articles/2022/08/12/vse-khotiat-liubvi-dazhe-svolochi)Екатерина Гордеева прямо с обложки. И ведь не поспоришь!

отсюда

Фотография отсюда

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