 

Вучич поиронизировал над требованиями ЕС по санкциям к России

13.08.2022, 0:00, Новости дня
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Президент Сербии Александр Вучич с иронией прокомментировал требования Евросоюза согласовать политику его страны с политикой ЕС.

Вучич иронично заявил, что Сербия «согласует свою политику с их требованиями и будет намного справедливее, чем некоторые другие», когда ЕС сообщит, что до вступления страны в ЕС «осталось шесть месяцев». Он отметил, что Сербия «обязана до конца срока вступления в ЕС согласовать» политику. «Мы обязательно это так и сделаем», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Prva TV.

Комментируя вопрос о санкциях против РФ и давлении со стороны ЕС, Вучич сказал, что «не обещает ничего», но «обещает народу», что Сербия «будет беречь свою политику, сколько сможет», передает РИА «Новости».

«А мое «сколько сможем» тверже, чем у всех других на политической сцене, чем клятвы на Библии, и на крови, и не знаю на чем там еще. Наша политика – быть на европейском пути, сохранять свои традиции и дружбу и быть самостоятельными и независимыми», – сказал он.

Напомним, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Запад давит на Сербию, используя косовский вопрос, чтобы заставить Белград отказаться от неприятия санкций Евросоюза против РФ и признать независимость Косово: «И цель, немаловажно, может быть, еще более значимая для коллективного Запада – путем давления, путем провокаций по этим двум весьма и весьма болезненным для Белграда направлениям (Косово и Республике Сербской) поставить его в такое положение, когда он не сможет уже, так считает Запад, я думаю, это глубоко ошибочно, не сможет бороться за сохранение своей позиции по неприятию, жесткому отказу от согласия с антироссийскими мерами и санкциями Европейского союза».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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