Роснефть предупредила Германию о росте цен при отказе от Urals

Если Германия решит заменить российскую нефть марки Urals на другие сорта для переработки на нефтеперерабатывающем заводе РСК Raffinerie GmbH в Шведте, это приведет к росту цен на топливо в стране, сообщила Роснефть – крупнейший акционер завода.

Сейчас рассматриваются «возможности по диверсификации маршрутов поставок сырья на завод и смешению различных сортов нефти». В частности, «в порт Росток из США прибыла пробная партия нефти, предназначенная для НПЗ РСК».

Однако стоимость нефти из США на треть выше российской, а поставки танкерами дороже трубопроводных. В результате «дополнительные затраты от замещения объемов Urals поставленным «альтернативным» сырьем оцениваются в сумму до 20 млн долларов», передает ТАСС.

Кроме того, трубопровод из порта Росток позволяет загрузить НПЗ сырьем лишь наполовину в отличие от нефтепровода «Дружба», с которым завод «был связан исторически с этапа проектирования», как и с «российскими месторождениями». В компании отметили, что «заместить эти объемы практически невозможно как физически, так и технологически».

При этом неполная загрузка не сокращает затрат, то есть ведет к резкому снижению маржинальности производства – убыток в таком режиме составит около 300 млн евро в год, это грозит существенным снижением налоговых поступлений в бюджет Германии. Завод же «будет вынужден пересмотреть ценообразование на нефтепродукты».

Указывается, что «НПЗ в Шведте обеспечивает более 90% спроса на бензин, парафин, дизельное и печное топливо региона Берлин – Бранденбург», а «замещение даже части российских поставок приведет к недозагрузке завода и резкому росту стоимости нефтепродуктов, дефицит которых уже сегодня является серьезной угрозой для немецкого потребительского рынка».

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