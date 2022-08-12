Мнение: Зеленского ждет трибунал?

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, вдохнув полную грудь воздуха свободы Луганска, врезал правду-матку про будущее президента Украины Владимира Зеленского. Мол, для него нет других вариантов, кроме трибунала или возврата на вторые роли в комедийных шоу.

И видимо, трибунал будет международным, с участием судей из России, ДНР, ЛНР, КНДР, Венесуэлы… (кого я забыл упомянуть?).

Правда Медведев не стал уточнять, когда Зеленский предстанет перед трибуналом.

Или Медведев начитался Михаила Лермонтова и имел в виду совсем другой трибунал? Тот самый, про который поэт написал:

Но есть и божий суд, наперсники разврата!

Но есть грозный суд: он ждет;

Он не доступен звону злата,

И мысли, и дела он знает наперед.

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:

Оно вам не поможет вновь….

А еще Медведев проявил себя бесстрашным человеком и скромно признался, что ему в Луганске не страшно. «Пусть нас боятся», – подчеркнул он.



отсюда

Фотография отсюда

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