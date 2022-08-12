Мнение: Зеленского ждет трибунал?
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, вдохнув полную грудь воздуха свободы Луганска, врезал правду-матку про будущее президента Украины Владимира Зеленского. Мол, для него нет других вариантов, кроме трибунала или возврата на вторые роли в комедийных шоу.
И видимо, трибунал будет международным, с участием судей из России, ДНР, ЛНР, КНДР, Венесуэлы… (кого я забыл упомянуть?).
Правда Медведев не стал уточнять, когда Зеленский предстанет перед трибуналом.
Или Медведев начитался Михаила Лермонтова и имел в виду совсем другой трибунал? Тот самый, про который поэт написал:
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Но есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь….
А еще Медведев проявил себя бесстрашным человеком и скромно признался, что ему в Луганске не страшно. «Пусть нас боятся», – подчеркнул он.
отсюда
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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