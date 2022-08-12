 

Мнение: Зеленского ждет трибунал?

12.08.2022, 23:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, вдохнув полную грудь воздуха свободы Луганска, врезал правду-матку про будущее президента Украины Владимира Зеленского. Мол, для него нет других вариантов, кроме трибунала или возврата на вторые роли в комедийных шоу.

И видимо, трибунал будет международным, с участием судей из России, ДНР, ЛНР, КНДР, Венесуэлы… (кого я забыл упомянуть?).

Правда Медведев не стал уточнять, когда Зеленский предстанет перед трибуналом.

Или Медведев начитался Михаила Лермонтова и имел в виду совсем другой трибунал? Тот самый, про который поэт написал:

Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Но есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь….

А еще Медведев проявил себя бесстрашным человеком и скромно признался, что ему в Луганске не страшно. «Пусть нас боятся», – подчеркнул он.


отсюда

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05.22 / У “Лосиного острова” застроят жильем 159 га

31.08.20 / Александр Лукашенко станет лицом концерна «Калашников»

01.12.20 / Выключенная реальность

17.01.21 / Лукашенко поручил наказать чиновников, из-за которых был незаконно арестован Сергей Тихановский

21.04.22 / После встречи с красноглазой «гориллой» у аргентинского фермера начался понос и рвота

28.07.22 / Мнение: Обострение

20.10.20 / Скандалы: На темной стороне Сети

03.09.21 / «Давай поженимся» и как изменился офисный образ после удаленки

17.01.22 / Шарф – трендовый аксессуар зимы 2022-го, но мало кто умеет носить его правильно: главные ошибки женщин и советы по их исправлению

17.11.21 / Выборы президента США в 2024 году выиграет Путин. Ну, или, «украдет»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика