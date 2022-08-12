Мнение: Камлания на Победу

Вчера на сон грядущий включил телевизор – попал на пропагандистские камлания у Соловьева. Честно говоря, эти сборища действительно становятся все больше похожи на сектантские – приглашенные уже перестали, похоже, корчить из себя “экспертов” хоть в чем-то, они там занимаются коллективным просветлением и сплочением (что и, по всей видимости, было неизбежно с тех пор, как оттуда удалили вообще любые намеки на какую бы то ни было оппозиционность).

В этот раз впервые попал на Хазина – раньше как-то не видел его “в деле”. “Просветленность” у Хазина вообще зашкаливает – он начал с того, что с блаженной улыбкой сообщил, что “мы везде побеждаем”: на Украине, мол, уже практически победили, да и проклятый Запад уже, считай, завалили, “осталось чуть-чуть”. Все, как болванчики, начали согласно кивать и подвывать, начиная с самого Соловьева. И дальше Хазин начал, не стесняясь, расписывать дивный новый мир, который якобы должен настать, “когда Россия победит”. Меня там больше всего повеселил тезис Хазина, что Россия, дескать, должна “продвигать на Западе” некое “свое собственное понимание”… демократии и свободы, а то, мол, подлые западники его все время “искажают”.

И сектанты во главе с местным гуру Соловьевым опять, как болванчики, радостно закивали.

Нелепое зрелище в высшей степени. Обанкротившись полностью по всем фронтам, пребывают в ожидании какой-то “скорой победы”, грезят о каком-то “русском понимании демократии и свободы” – при том, что свобода в РФ полностью растоптана, а никакой демократией в принципе не пахнет… удивительные уродцы. Смешно будет смотреть, как они побегут.