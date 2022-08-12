Мнение: Как «Свободный Идель-Урал» собирается отделять Татарстан от России?

Как «Свободный Идель-Урал» собирается отделять Татарстан от России?

реди татарских националистов идеи сепаратизма упали на довольно благодатную почву: помимо обретения независимости от России и полной её деколонизации, активисты совершенно серьёзно планируют использовать наёмников для ликвидации российских силовиков в Татарстане.

Сепаратистская организация «Свободный Идель-Урал» подготовила обращения (https://idel-ural.org/archives/svobodnyj-idel-ural-opublikoval-proekt-sobstvennogo-sankczionnogo-spiska/#more-11836) в министерства иностранных дел ряда государств. В них активисты требуют введения персональных санкции в отношении «разжигателей захватнической войны Российской Федерации против Украины».

Под разжигателями сепаратисты имеют в виду делегатов Всемирного Конгресса Татар (ВКТ), которые от лица татарского народа официально поддержали СВО.

Члены «Свободного Идель-Урала» также обещают «точечно задействовать контакты в дипломатических и политических кругах, чтобы санкции заработали».

Активисты делятся со своими сторонниками инструкциями (https://idel-ural.org/archives/chto-ya-mogu-sdelat-dlya-revolyuczii-kak-dobitsya-nezavisimosti-v-usloviyah-anklava/) по формированию народно-освободительных движении.

Например, описывают подготовку к вооружённой борьбе с властями. В качестве шагов на этом пути значатся: захват арсеналов полицейских участков, воинских частей и передача «трофейного оружия» отрядам вооружённой защиты (ОВЗ).

Создание альтернативных органов власти, блокирование и разрушение путей доставки войск и коммуникаций, привлечение иностранных наемников (в том числе из Турции и Украины) — тоже входит в планы сепаратистов.

При этом члены движения открещиваясь от какого-либо обвинения в терроризме, уверяют, что используют лишь легальные средства борьбы. И в их логике это не противоречит собственным убеждениям о том, что даже «20 смелых и мотивированных парней с охотничьими ружьями» могут существенно повлиять на ход исторических событий.

Удивления такой дискурс не вызывает, поскольку среди руководителей «Свободного Идель-Урала» значится Рафис Кашапов, получивший в Великобритании политическое убежище. В России он был несколько раз судим (https://t.me/rb_murtaza/2248) за экстремизм и возбуждение ненависти и вражды.

Во время Чеченской войны Кашапов с благоговением общался (https://www.youtube.com/watch?v=7peDumf6LaE) с террористом Шамилем Басаевым, уверяя, что только он может подсказать, «как дальше быть Татарстану». К Басаеву сепаратист ездил за советами, когда руководил экстремистским «Всетатарским общественным центром» — националистической организацией Татарстана, которая с 90-х годов добивалась отделения республики от России.

Сегодня идеологическая работа по привлечению к антироссийской деятельности «Свободного Идель-Урала» ведётся среди эмигрантов, а те же самые ОВЗ националисты предлагают формировать на территориях третьих стран не просто так. Вероятно, они надеются на то, что социальная напряженность в стране вырастет, а сила федерального центра ослабнет.

И тогда члены «Свободного Идель-Урала» смогут пойти по стопам своих героев — чеченских террористов.

(с) "Рыбарь"

https://t.me/rybar/37062 – цинк

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