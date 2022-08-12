Мнение: О дерзкой выходке Сергея Шнурова… Он что-то «такое» почуял?

Рок-музыкант, поэт, актёр, телеведущий, художник и общественный деятель, национальный лидер группировки «Ленинград» и отец-основатель группы «Зоя» Сергей Шнуров стал, пожалуй, самой красочной иллюстрацией переобувания на лету. Не только за вот это ушедшее в народ «Шнур, ну как же так?! Мы же начали бухать под твои песни, веря, что ты алкаш и раздолбай, а ты вдруг нынче миллионер и марафонец, зато алкаши да раздолбаи теперь уже мы». Но скорее за мастерское перевоплощение из рокера-бунтаря в прилежного прислужника Режима™, живущего на госзаказы.

Но теперь, когда уже до многих стало доходить Очевидное-Неприятное… Шнур не был бы Шнуром, не соверши он вдруг очередной «кульбит». Как обычно, на грани фола.

На рубеже 2020-х, как мы помним, Сергей Шнуров «остепенился». Выгодно женился на дочке уральского миллиардера Валерия Абрамова. Вступил в околокремлёвскую «Партию Роста» государственного бизнес-омбудсмена Бориса Титова и стал её сопредседателем. По слухам, близко сошёлся с известным бизнесменом Евгением Пригожиным и включился в некоторое из его питерских проектов. Следствием чего стала загадочная история с «посещением ДНР» в августе. Сам факт этого визита уже успели опровергнуть, но весьма неуклюже: по одной версии — обычный фотошоп, по другой — «человек, похожий на…». Осадочек, в общем остался.

И ответка прилетела быстро.

В виде клипа.

С точки зрения творческой составляющей — обычная «сиюминутка», даже несколько запоздавшая. Но политически — это, конечно же, небольшая «бомба». Эпатаж на грани фола. Или уже за гранью её.

И главный эпатаж, конечно же, не в пародийном «переосмыслении» известного антивоенного перформанса полузабытой ныне российской группы «Tatu», совершённого в преддверии американского вторжения в Ирак, когда на ведущих телеканалах свободной страны уже свирепствовала «почти цензура» и все более-менее пацифистские лозунги жёстко табуировались.

Суть ведь в том, что в условиях, когда наказуемым по статье 20.3.3 КоАП РФ становится даже одиночный пикет, если вместо слов на плакате читаются, например, восемь звёздочек в два ряда, видеоряд из клипа, пожалуй, двух «прочтений» иметь не может.

Такая вот «фига» даже почти не в кармане.

Скорее всего, подобный эпатаж неспроста. Ведь художник — он, как известно, «нутром чует»…

Так что же такого почуял в августовском воздухе лояльный власти Сергей Шнуров?

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